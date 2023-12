Apre un nuovo Emporio Solidale per persone in difficoltà: cos'è e come funziona

È in arrivo un nuovo Emporio Solidale in città con prodotti per famiglie in difficoltà: l'apertura del punto, gestito dalla Misericordia Ponente Soccorso, è previsto a febbraio al Cep, uno dei quartieri più complicati del ponente genovese in cui è fondamentale l'azione del volontariato, dei comitati e dell'associazionismo.

L'Emporio Solidale sarà di supporto ai più bisognosi: chi si reca al punto avrà una tessera a punti e, in base all'Isee, si vedrà assegnare un punteggio per ottenere gratuitamente i beni esposti. Una sorta di negozio, insomma, in cui i prodotti vengono messi a disposizione liberamente per chi è in situazione di difficoltà economica.

"È come se fosse il pacco della spesa solidale, ma anziché prendere una scatola si può scegliere cosa prendere, è un'operazione che crediamo dia più dignità alle persone" commentano dalla Misericordia Ponente Soccorso. L'emporio sarà allestito in via della Benedicta, in locali Arte.

"Stiamo prendendo contatti con le attività locali - spiega Andrea Maganuco, presidente della Misericordia ponentina, a GenovaToday - per offrire alcuni prodotti freschi come pane e frutta. Tramite il nostro nazionale abbiamo inoltre ottenuto circa diecimila euro da investire nel progetto: li useremo per l'allestimento, tra frigoriferi, scaffali, computer e altro materiale".

Servono però volontari per far funzionare l'emporio. Coloro che si metteranno a disposizione verranno formati con corsi gratuiti specializzati nello svolgimento del servizio. Per inizio gennaio si prevede di comunicare la data ufficiale dell'inaugurazione.

Per informazioni è possibile contattare il numero 375 5653880 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

Altre iniziative solidali al Cep nel frattempo sono in arrivo nei prossimi giorni, come la quarta edizione di "Giocattoli senza frontiere", distribuzione gratuita di giochi e libri per bambini: appuntamento mercoledì 20 dicembre 2023 all'Arci Pianacci di via della Benedicta, dalle 15 alle 18.