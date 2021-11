Dalla fattoria di San Desiderio al reality: Emidio Dellepiane protagonista in tv

Ci sarà anche Emidio Dellepiane, titolare del Ciliegio di San Desiderio, all'interno del reality "Wild Teens-contadini in erba" in onda a partire da stasera alle ore 21 (mercoledì 3 Novembre, ndr), su Discovery+. Dodici adolescenti di età compresa tra i 14 e i 17 anni provano per un mese la vita di campagna nella cornice di "Cascine Orsine" in provincia di Pavia, senza smartphone e senza comodità, mettendosi a lavorare in una fattoria. I ragazzi dovranno svegliarsi molto presto, occuparsi degli animali e della terra, crescere e responsabilizzarsi per mandare avanti un'azienda agricola.

Il genovese Dellepiane sarà uno dei 'docenti', come responsabile della cucina e dell'aia dall'alto della sua esperienza nella fattoria didattica di San Desiderio, dove scuole e cittadini possono vivere l'esperienza del fattore tra orti e animali: capre, mucche asini, maiali, galline e conigli che tanti bambini "di città" possono conoscere meglio grazie alle tante iniziative e ai pranzi organizzati in fattoria. Un vero e proprio angolo bucolico a due passi da Genova, dove possono anche essere acquistati i prodotti della fattoria: frutta, verdura, conserve, miele e molto altro.

Tornando al reality, nel cast ci sono anche Andrea Gherpelli, amante della vita in campagna, ma anche attore fra i protagonisti di fiction Rai e Mediaset come "Che Dio ci aiuti", "L'alligatore", "Un passo dal Cielo", "Provaci ancora prof" e la recentissima "Cuori", e poi Adriana Busi, imprenditrice proprietaria di Cascina Beccaria, un allevamento di bovini con oltre 600 capi.