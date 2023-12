Imprenditrice genovese vince il prestigioso 'We Award' del Sole 24 Ore

Un'imprenditrice genovese ha vinto il prestigioso 'We Award-Women Excellence' del Sole 24 Ore per i valori inclusivi della sua azienda. Si tratta di Emanuela Genovesi, fondatrice e Ceo di Twow, si è aggiudicata il premio che fa parte del progetto internazionale 'Women at the Top' organizzato dal giornale in collaborazione con il Financial Times e con la media partnership di Sky TG24. Celebra le donne che si sono distinte nel mondo del business, dell'innovazione, del non profit e a livello internazionale.

Il 'We Award 2023' riconosce le donne che hanno ottenuto risultati significativi sia professionalmente sia nel servizio del bene comune. Emanuela Genovesi è stata premiata nella categoria business, un tributo alla sua visione imprenditoriale e al suo impegno nell'aver creato un ambiente di lavoro dinamico e inclusivo. Twow è un'agenzia di marketing. "Fin dalla fondazione - scrive l'azienda in una nota - abbiamo posto le persone al centro della nostra filosofia aziendale. La nostra crescita, caratterizzata da un aumento del fatturato del 196% e del 120% nel numero di dipendenti negli ultimi cinque anni, di cui il 57.58% sono donne, testimonia l'efficacia di un approccio che valorizza la diversità e l'inclusione. Questo premio rappresenta non solo un riconoscimento per Emanuela Genovesi e per il suo straordinario lavoro, ma anche per l'intero team di Twow, che ogni giorno si impegna per mantenere un equilibrio tra vita privata e lavoro, creando un ambiente che favorisce la crescita personale e professionale".

"Sono immensamente onorata di ricevere il prestigioso riconoscimento - afferma Emanuela Genovesi -. Questo premio è un traguardo personale e, allo stesso tempo, un tributo al lavoro di squadra e all’impegno di tutta la mia azienda. Da quando abbiamo fondato Twow, abbiamo costantemente cercato di costruire un ambiente di lavoro dinamico e inclusivo, dove la diversità e l’attenzione alle persone sono state essenziali per il nostro successo. Sono particolarmente orgogliosa che la giuria abbia riconosciuto questi valori, dimostrando che un approccio aziendale attento alle persone può coesistere con una crescita sostenibile e rispettosa. Nella nostra azienda, ascoltiamo e valorizziamo le esigenze di tutti, in particolare delle donne, creando un ambiente dove ciascuno può esprimersi e contribuire con le proprie idee. In un settore in rapida evoluzione, come quello del marketing digitale, dove la tecnologia gioca un ruolo cruciale, è fondamentale coinvolgere attivamente i dipendenti in questo cambiamento, rendendoli partecipi e orgogliosi di ciò che costruiamo insieme".