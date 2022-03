"Da grande vorrei fare la stilista", il sogno di Elisa appeso ai like

Il sogno di Elisa di diventare una stilista è appeso a un pugno di like.

La studentessa della classe 5O del corso d'Industria e artigianato per il Made in Italy dell'istituto Duchessa Galliera di Genova, ha partecipato al programma tv "Detto Fatto" su Rai 2, nell'ambito del contest dedicato ai giovani studenti che hanno la passione per la moda promosso da Iuad - Accademia della Moda di Milano.

Elisa ha superato la prima parte della competizione ed è stata eliminata al turno finale. Ma ora c'è il ripescaggio sui social e può ancora farcela.

La studentessa ha realizzato in completa autonomia l'abito presentato al concorso, a partire dalla progettazione del bozzetto per poi proseguire con il confezionamento, disegnando personalmente le stoffe e realizzando anche ricami e accessori.

La conduttrice del programma Bianca Guaccero, nella puntata di lunedì 14 marzo su Rai2, dalle 15 alle 17, inviterà il pubblico da casa a una votazione sui social e lancerà in diretta il ripescaggio sul profilo Instagram @dettofattorai.

Al termine della puntata i concorrenti dei tre reel che avranno ottenuto più like su Instagram otterranno la riammissione alla gara accedendo direttamente alle semifinali.

Il premio consiste in una borsa di studio a copertura totale per il corso triennale in Design della Moda presso la sede di Milano.