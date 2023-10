Molla tutto dopo 18 anni nel campo dell'elettronica: ora gestisce una libreria nel centro storico

Dall'elettronica ai libri, la vita di Eleonora Zampierolo dopo 18 anni si è trasformata drasticamente da quando ha deciso di mollare un lavoro fisso a Milano per cambiare ambito. E oggi gestisce una libreria specializzata nell'usato, scommettendo sul centro storico di Genova. Un salto nel buio di cui Eleonora non è pentita e, anzi, se ci ripensa dice ridendo: "Non so perché non l'ho fatto prima".

La sua libreria indipendente, Ex Libris, in vico dietro il coro della Maddalena, sta selezionando in questi giorni i volumi per il Librokilo del 15 ottobre, un impegno ma anche una soddisfazione perché, dice lei, il mercato dei libri usati funziona e Genova è una città che legge.

"Arrivo dall'hinterland milanese - spiega lei - e a Milano ho sempre lavorato, fin dopo il diploma, in un'azienda che distribuisce componenti elettronici: avevo dei target, mi occupavo di consegne mensili, report e così via. Poi mi sono trasferita a Novi Ligure, ho fatto ancora la pendolare su Milano ma era davvero molto pesante, arrivavo spesso a casa in lacrime, non ce la facevo a reggere questa situazione, né fisicamente né psicologicamente".

Nel 2017 la svolta, quando il compagno di Eleonora apre Ex Libris scommettendo nel centro storico di Genova. Dopo due anni, Eleonora, a 38 anni, assidua lettrice, ha fatto il passo, scegliendo di entrare in libreria, questa volta dietro al bancone: "Nel 2019, quando ho dato le dimissioni dal mio impiego precedente, Ex Libris è passata totalmente a me perché il mio compagno ha cambiato lavoro. La gestisco interamente io e non tornerei mai indietro. Anzi, lo avrei fatto prima. Il bello di questo lavoro è la totale indipendenza, anche se bisogna organizzarsi bene per gestire tutto, dalle promozioni alla comunicazione social fino al negozio online".

C'è poi l'aspetto del contatto diretto con i clienti: "Per me è totalmente nuovo e sto imparando molto ancora adesso dal punto di vista umano. Ogni persona che entra in libreria mi arricchisce e si attiva uno scambio, è bello così".

Ma il mercato dei libri usati funziona a Genova? "Sì, anche se non posso paragonarmi a grandi librerie - dice Eleonora -. Innanzitutto posso dire che non è vero che i giovani non leggono. Tra i clienti ho molti ragazzi tra i 20 e i 25 anni, poi anche nella fascia 30-40. Sicuramente il risparmio nello scegliere l'usato è notevole, poi tanti amano il fascino, anche senza essere collezionisti, di avere tra le mani un libro che è stato già letto ma anche vissuto. A volte capita di trovare un volume con sottolineature, annotazioni, dediche, è molto bello perché la tua storia si incrocia con quella di altre persone e si incentiva anche il recupero".

Sul libro che sta leggendo in questo momento Eleonora ci sono due firme: "Daniela, 1 gennaio 2004" e "Anna, 5 febbraio 2005": "Dopo averlo finito, metterò anche la mia e poi lo rimetterò in circolo: si crea un legame tra appassionati e penso che qualcuno sarà felice di trovare un libro con i segni del passaggio di altri lettori".