Due genovesi ai primi mondiali 'ufficiali' di calcio balilla: "È un sogno che si realizza"

Dal 'baretto' in spiaggia ai campionati del mondo di Nantes a fine giugno: un sogno che si realizza per i genovesi Eleonora Fiocchi e Roberto Corselli, che indosseranno la maglia azzurra ai primi mondiali di calcio balilla dopo il riconoscimento ufficiale dal Coni.

I due giocatori sono parte dell'associazione sportiva Genova Calcio Balilla, con sede a Marassi, una realtà di circa 60 persone che partecipano da anni a competizioni varie: "Abbiamo sempre seguito le gare nazionali - spiega Eleonora, 25 anni e tanta grinta - e quest'anno è arrivato il tanto atteso riconoscimento dal Coni, dunque siamo riconosciuti come sport. I mondiali sono una competizione che organizza la Federazione Internazionale di Calcio Balilla ai quai partecipano circa 42 Paesi, c'è anche l'Italia e quest'anno ben due giocatori da Genova sono stati convocati".

Gli allenamenti: "Intensi, come quelli di qualsiasi sport agonistico"

Il gruppo si allena in varie zone della città: "Abbiamo tavoli da gioco italiani e internazionali per allenarci per queste competizioni. Ci vediamo circa tre pomeriggi la settimana, gli allenamenti sono intensi proprio come quelli di qualsiasi altro sport a livello agonistico, sia in solitaria sia in gruppo, poi settimanalmente abbiamo anche un nostro torneo interno. Infine ci sono le varie trasferte per le gare nazionali, individuali o di coppia. Anche i tavoli sono diversi e danno effetti differenti al gioco a seconda dei materiali con cui sono costruiti, sono molto più precisi rispetto a quelli da bar: la federazione internazionale ammette solo cinque tipi di tavolo, dunque ogni Paese del mondo decide con quale tavolo partecipare alle competizioni" continua Eleonora che è anche segretaria dell'associazione.

I mondiali sono gare a squadre e ogni team è composto da sei giocatori. Le categorie sono maschile, femminile e senior: Eleonora giocherà nella femminile mentre Roberto nei senior.

Progetti nelle scuole per puntare ai giovani

La passione di Eleonora nasce da lontano: "Ricordo le prime partite al mare, quando ero bambina, poi in campagna con i parenti. Un giorno casualmente un ragazzo mi ha raccontato della realtà del Genova Calcio Balilla, dei campionati italiani e così è nata la volontà di avvicinarmi a questo ambiente. Nel 2018 ho partecipato alla mia prima competizione italiana, poi purtroppo nel 2020 è arrivato il lockdown e ci siamo fermati. Abbiamo ripreso ad allenarci intensamente raggiungendo buoni posizionamenti a livello italiano".

Eleonora e Roberto sono contenti per questa convocazione: "Per noi è un sogno, anche se la conquista principale è stato il riconoscimento da parte del Coni. Per il resto, vuol dire che come associazione sportiva abbiamo lavorato bene formando atleti che sono già anche saliti di categoria. Ci piacerebbe puntare su una classe giovanile, dunque partiranno anche progetti nelle scuole, formeremo allenatori e arbitri. Chi non conosce questa realtà più agonistica in genere rimane sorpreso perché non se l'aspetta, ma abbiamo già organizzato eventi in quartieri genovesi catturando l'attenzione di persone che poi sono tornate per giocare".