Bassetti plaude al coraggio di Elena Di Cioccio: "Ha dichiarato di avere l'Hiv da 21 anni"

Anche Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, ha visto il monologo del programma tv "Le Iene" su Italia 1, in cui la conduttrice Elena Di Cioccio ha rivelato di essere sieropositiva da più di vent'anni.

"Brava Elena Di Cioccio - ha commentato Bassetti su Facebook - che ha dichiarato di essere Hiv positiva da 21 anni. Ci sono migliaia di donne e di uomini che convivono con questo virus e grazie ai progressi medico-scientifici vivono una vita normalissima. Oggi abbiamo oltre cinquanta farmaci che consentono di convivere con l’Hiv. Chi lo contrae oggi ha una aspettativa di vita che arriva a oltre 50 anni dalla diagnosi".

L'infettivologo genovese, ammirando il coraggio della ex Iena, si spinge a dire che "con diagnosi precoce e terapia efficace non muore più quasi nessuno di Hiv. Spero che anche grazie a Elena molte altre persone manifestino senza vergogna la loro sieropositività a questo virus che è stato troppo discriminatorio nel passato. Lo stigma può minare il successo dei programmi di prevenzione e cura dell’Hiv. È necessario continuare a dare importanza alla lotta allo stigma per liberare tutte quelle persone con Hiv/Aids dall’isolamento e dal sentimento di vergogna".

Nel suo monologo, Di Cioccio ha rivelato che la diagnosi, arrivata quando aveva 26 anni, stravolse completamente la sua vita: all'inizio la paura di morire, poi di fare del male al prossimo, vivendo la malattia come se fosse una colpa, sentendosi sporca e difettosa, con il timore di essere derisa e squalificata dal pregiudizio. Ora la donna si è negativizzata e ha detto: "Ora è certo, una persona sieropositiva negativizzata da oltre sei mesi, in trattamento con antivirali, non può più contagiare nessuno. Io non sono più contagiosa, posso avere una vita, fare tutto. La scienza ha fatto grandi progressi in questo campo".