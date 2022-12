"Educare alla lettura", fondi per progetti anche in Liguria

C'è anche la Liguria tra i destinatari dei progetti di “Educare alla lettura”, bando del Centro per il Libro e la Lettura (Ministero della Cultura) dedicato al finanziamento di progetti di educazione alla lettura incentrati sulla formazione di competenze specifiche nell’ambito della Reading Literacy.

Il bando si è rivolto a fondazioni, associazioni culturali e altri organismi senza scopo di lucro al fine di promuovere lo sviluppo e la sperimentazione di didattiche rivolte alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado per l’elaborazione di percorsi di studio e formazione sulla centralità della lettura.

Sono stati premiati 21 progetti vincitori, tra cui - al quinto posto - quello della fondazione Mus-e Italia che si sviluppa anche in Liguria, oltre che in Piemonte, Emilia Romagna, Marche, Puglia, Lombardia, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Campania, Lazio e Veneto. Il progetto si è aggiudicato 26.490 euro. La fondazione Mus-e invita i bambini ad intraprendere un viaggio molto particolare, fatto di colori, canti, danza, musica e teatro: è un percorso artistico di tre anni, gratuito per scuole e famiglie, che accompagna i piccoli alunni alla scopertta di sé e dell'altro, sperimentando diverse discipline artistiche - tra cui scrittura e lettura - insieme ai compagni di classe e agli insegnanti. La priorità va agli istituti inseriti in contesti difficili, alle periferie e alle zone che risentono maggiormente della povertà educativa e dell’offerta culturale per i più piccoli.

Il progetto Mus-e è attivo a Genova dal 2002, anno in cui si costituisce l’associazione Mus-e Genova Onlus. È una delle sedi più attive: per l'anno scolastico in corso partecipano al progetto 107 classi e 2000 bambini, più il progetto speciale Mus-e in Corsia all’ospedale pediatrico Gaslini.