Genova: il 23,8% degli edifici è in aree alluvionabili, più di 100mila cittadini in zone a rischio

La Protezione Civile e l’Università di Genova hanno presentato i risultati del sondaggio sulla percezione del rischio idrogeologico da parte di un campione di persone che lavorano e vivono a Genova. Nel corso dell'evento sono stati mostrati anche alcuni dati sullo stato di pericolo del territorio.

Secondo queste informazioni circa il Il 23,8% degli edifici genovesi si trova in aree a rischio esondazione, il 18,6% è costruito in zone a rischio incendio e l'1,95% in territori a rischio frana. Sulla base dei calcoli svolti dai ricercatori ben 102.623 genovesi abitano in zone a rischio alluvione, 83.349 vivono invece in aree a rischio incendio e 8.740 in aree a rischio frana.

Genova è storicamente soggetta al dissesto idrogeologico vista la particolare conformazione del territorio. Rischi che solo in parte però sono percepiti dagli abitanti, come mostrano i risultati del sondaggio condotto da Protezione Civile e Università.

Su 1.700 genovesi che hanno risposto ai quesiti, solo il 50% ha dichiarato di considerare molto alto il rischio alluvione. Il 60% percepisce come molto basso il rischio mareggiata e il 40% invece considera moderato il pericolo di incendio di interfaccia.

La percezione del rischio è un importante parametro da conoscere, infatti è quel processo cognitivo che orienta i comportamenti delle persone di fronte a decisioni legate a potenziali pericoli. Imparare i reali fattori di rischio naturali del territorio in cui si lavora e vive è fondamentale per aumentare la resilienza cittadina.

Il questionario era stato pensato per la compilazione nelle piazze e nel corso di manifestazioni pubbliche, ma le restrizioni dovute alla pandemia hanno spinto i ricercatori ad inviarlo via mail. In una prima fase sono stati coinvolti i dipendenti del Comune di Genova, quelli dell’Università, del RINA, gli iscritti alle associazioni di Amministratori Condominiali e all’Ordine dei Notai.

In una seconda fase i volontari del progetto “Genova Resiliente con la Protezione Civile” hanno invece distribuito copie cartacee del questionario presso più di 400 civici ricadenti in area di rischio.