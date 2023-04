Rifiuto o risorsa? Il Comune pensa al riuso degli oggetti portati all'ecovan

"Perché non dare una seconda vita agli oggetti che vengono portati dai cittadini all'ecovan?". Questa, in estrema sintesi, la domanda posta da Francesca Ghio alla giunta. La consigliera comunale della Lista Rosso Verde ha infatti presentato un articolo 54 durante la seduta del Consiglio di giovedì 27 aprile 2023 accendendo i riflettori sulla tematica dell'economia circolare e del riuso.

"Un oggetto che non è ancora diventato un rifiuto può essere una risorsa - ha spiegato la consigliera Ghio - personalmente mi sono trovata in una situazione in cui gli operatori stavano ritirando gli oggetti in piazza e ho notato che molti di questi erano molto belli e potevano ancora essere utili per qualcuno. Per capirci meglio, era stata appena ritirata una bicicletta in ottimo stato e una famiglia che si trovava in coda sembrava molto interessata a recuperarla, gli operatori dell'ecovan si sono però mostrati terrorizzati dall'ipotesi e hanno spiegato che, per un vuoto normativo, la soluzione non sarebbe stata praticabile. Tutto quello che viene portato diventa un rifiuto, gli stessi lavoratori di Amiu hanno spiegato che un secondo utilizzo sarebbe stato impossibile anche per loro. Chiedo quindi alla giunta di pensare a come potrebbe essere risolta questa situazione integrando una modalità aggiuntiva di riuso al servizio di ecovan".

L'assessore Campora ha risposto fornendo alcuni dettagli su progetti già in cantiere: "Secondo le norme quando un bene viene consegnato diventa automaticamente un rifiuto - ha spiegato - poi ovviamente viene riciclato perché tutti i beni che vengono presi dall'ecovan poi diventano differenziata. È però altrettanto vero che esistono oggetti che potrebbero tranquillamente essere riutilizzati da altre persone. Noi crediamo molto nel concetto del riuso, proprio per questo Amiu sta portando avanti azioni per incentivarlo. Cito alcuni esempi che potrebbero poi essere replicati in città: il centro del riuso di Coronata gestito dagli Amici di Coronata, quello in fase di realizzazione che sarà pronto a ottobre nell'ex mercato di via Bologna e poi uno sviluppo di collaborazione con diversi soggetti e centri del riuso che operano a vario titolo in questa filiera sul territorio. Voglio citare anche altri due progetti che sono stati finanziati all'interno del Pnrr che prevedono il polo dell'economia circolare della Volpara e quello di via Bianco".