Ecovan, il calendario di primavera in centro storico: informazioni in 5 lingue 

Appuntamenti in piazza San Giorgio e in piazza del Campo due volte a settimana sino a giugno per conferire ingombranti, rifiuti elettrici e pericolosi

Sei appuntamenti sino a giugno e informazioni in cinque lingue per usufruire nel centro storico del servizio Ecovan +, che consente di conferire gratuitamente rifiuti ingombranti o classificati come speciali o pericolosi.

L’iniziativa dedicata alla città vecchia si inserisce nell’ambito del Piano integrato Caruggi ed è svolta in collaborazione con Amiu con gli assessorati all’Ambiente e al Centro Storico del Comune di Genova e il Municipio I Centro Est.

Confermati i due luoghi in cui sarà parcheggiato l’ecovan, e cioè piazza San Giorgio e piazza del Campo: due volte al mese sarà presente l’isola ecologica mobile dove i cittadini potranno conferire mobili, suppellettili, rifiuti elettrici ed elettronici come piccoli elettrodomestici e tutto ciò che viene alimentato a pile o a corrente, insieme con i rifiuti pericolosi come olii vegetali e minerali esauriti, vernici e altri prodotti chimici che non possono essere conferiti nel circuito normale della raccolta rifiuti e che devono essere avviati a una specifica filiera di recupero e riuso.

Calendario Ecovan centro storico

L’ecovan sarà in piazza dalle 13.30 alle 17 con le seguenti modalità:

APRILE

Secondo giovedì del mese (8 aprile) in piazza San Giorgio

Quarto giovedì del mese (22 aprile) in piazza del Campo

MAGGIO

Secondo giovedì del mese (13 maggio) in piazza San Giorgio

Quarto giovedì del mese (27 maggio) in Piazza del Campo

GIUGNO

Secondo giovedì del mese (10 giugno) in piazza San Giorgio

Terzo giovedì del mese (17 giugno) in piazza del Campo

«Per essere sempre più vicini alla cittadinanza e informarla dei servizi offerti da Amiu abbiamo diffuso volantini in cinque lingue comprese l’arabo - ha detto Pietro Pongiglione, presidente Amiu Genova - A questi servizi straordinari, ricordo che abbiamo affiancato anche un’intensificazione dei servizi di sanificazione giornaliera delle strade e che continua il nostro impegno a trasformare gli Ecopunti in quelli ad accesso controllato in modo da rendere sempre più sicura, semplice e comoda la raccolta differenziata: tutto questo per evitare di vanificare anche il lavoro quotidiano che le nostre lavoratrici e i nostri lavoratori eseguono tutti i giorni e tutte le notti nel cuore della nostra città».

«Sono molto soddisfatta di come stiamo procedendo celermente in merito al “piano pulizia” del progetto Caruggi - ha aggiunto l’assessore al Centro Storico Paola Bordilli - Abbiamo instaurato una forte e stretta collaborazione con i commercianti e i residenti e di questo ringrazio tutti gli operatori di zona di Amiu per la loro costante presenza sul territorio e operatività. Anche l’idea dei volantini in 5 lingue nasce proprio dal confronto con il territorio, nello specifico con il Comitato di Via del Campo con cui abbiamo un dialogo aperto e costante. Invito tutti i cittadini a partecipare attivamente e soprattutto, attraverso il servizio degli Ecovan, a conferire in modo corretto gli ingombranti dimostrando rispetto e amore verso il nostro Centro Storico».