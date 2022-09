Nuovi ecocompattatori in arrivo a Voltri e Rivarolo

Qual è il punto sugli ecocompattatori in città? L'argomento è finito in consiglio comunale con un'interrogazione di Arianna Viscogliosi (Vince Genova) che ha sottolineato alcune criticità a causa degli apparecchi spesso troppo pieni, e dunque inutilizzabili, tra piazza Paolo Da Novi e piazza Martinez. "Di qui la richiesta - dice la consigliera - di voler prevedere uno strumento visibile agli utilizzatori che indichi quando gli eco-compattatori sono pieni".

L'assessore ai Rifiuti, Matteo Campora, ha risposto ripercorrendo la storia degli eco-compattatori e sottolineando che sono previsti secondi passaggi nelle zone più critiche e non solo: nuovi apparecchi sono in arrivo anche a Voltri e a Rivarolo.

"Lo svuotamento - spiega Campora - a causa del forte afflusso cittadino, va a volte, in sofferenza soprattutto in alcune zone come piazza Paolo Da Novi e Martinez, dove è già stato previsto un secondo passaggio. Al momento si stanno valutando nuove soluzioni alternative per lo svuotamento come, ad esempio, la proposta della consigliera. Va aggiunto che nei prossimi mesi, grazie ad un finanziamento ottenuto dal Mite, andremo ad installare un eco compattatore a Rivarolo ed uno a Voltri".

L'idea degli ecocompattatori "è partita dal Comune di Genova in collaborazione con la giunta regionale e l’Istituto Ligure del Consumo - spiega Campora, ripercorrendone la storia -. Il progetto che ha avuto grande successo ed è orgoglio della nostra città, ha ricevuto un anno fa un premio da LegaAmbiente, dal momento che Genova è la città con il più alto numero di eco-compattatori. Ad oggi sono state installate 16 macchine con una media di 22mila bottiglie raccolte ogni giorno". Gli ecocompattatori permettono la raccolta di diversi materiali da riciclare e danno la possibilità di raccogliere punti per ottenere sconti e coupon.