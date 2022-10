Macchine mangia plastica, Genova al primo posto. Campora: "Le prossime in Valpolcevera"

Genova guida le città dotate di macchine mangia plastica. Lo rivela il Corepla, il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica. Sono 16 gli eco-compattatori distribuiti in tutti e nove i Municipi della città e altri sono in arrivo: "Un grande successo che ci pone leader in Italia", commenta l'assessore all'ambiente Matteo Campora a GenovaToday.

"I cittadini hanno risposto al meglio, i risultati sono andati oltre ogni aspettativa, un lavoro in team tra Amiu, Comune, Regione, Città Metropolitana e Istituto Ligure Consumo, non ci fermiamo andiamo avanti con nuove installazioni, le prossime in Val Polcevera".

Un'iniziativa particolarmente apprezzata dai cittadini che conferendo la plastica negli eco-compattatori ricevono anche sconti. Per ogni contenitore di plastica introdotto nella macchina mangia-plastica si guadagna un bollino che alimenta la raccolta punti per poter usufruire di una serie di sconti che vanno dalla spesa alimentare allo sconto sul rinnovo della patente.