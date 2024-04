Eclissi solare e Luna Rosa, gli spettacolari eventi astronomici di aprile

Il mese di aprile 2024 sarà caratterizzato da diversi e spettacolari eventi astronomici. Tra i più attesi ci sono l'eclissi di Sole totale dell'8 aprile e il plenilunio Rosa del 23, ma anche alcune congiunzioni e una pioggia di stelle cadenti. Ecco le date da segnare sul calendario.

La più lunga eclissi di Sole dal 1806 a oggi

Indubbiamente, il fenomeno più atteso di questo mese è quello dell'eclissi totale solare, che si verificherà alle 18:38 ora italiana di lunedì 8 aprile. L’oscuramento completo del disco solare durerà oltre 4 minuti e 28 secondi nella località più fortunata, il Messico. Per l'eccezionale durata, negli Stati Uniti è stata soprannominata “l'eclissi del secolo” in quanto sono 100 anni che non avviene un'eclissi così lunga. Sarà visibile in Messico, Stati Uniti e Canada. Purtroppo non dall’Italia, ma sarà possibile seguire la diretta streaming collegandosi a diversi portali.

L'eclissi di Sole si verifica quanto il sistema Sole-Luna-Terra è perfettamente allineato e il disco lunare transita davanti a quello solare, coprendolo più o meno completamente. La percentuale è determinata anche dalla distanza dalla Luna: quando è lontana e prossima all'afelio si determina l'eclissi anulare, che lascia intravedere lo spettacolare “anello di fuoco”; invece quando passa davanti al Sole proietta sulla Terra un cono d'ombra e uno di penombra. L'8 aprile 2024, l'evento avrà inizio esattamente alle 15:42 UTC (le 17:42 ora di Roma), quando nella prima località la Luna inizierà a oscurare il Sole. Il culmine dell'eclissi verrà raggiunto alle 18:17 UTC (le 20:17 ora di Roma). L'evento terminerà alle 20:52 UTC (22:52 ora di Roma) quando la Luna si “staccherà” dal Sole, lasciandolo nuovamente brillare nel cielo.

La luna piena del 23 aprile, denominata Luna Rosa

L'altro evento clou del mese di aprile è il plenilunio. Quest’anno ci aspetterà il 23 aprile, precisamente alle ore 23:49 secondo il Geenwich mean time (00.49 del 24 aprile in Italia) ed è conosciuto anche con il nome di Luna Rosa, appellativo che non ha niente a che vedere con il colore del nostro satellite, che si mostrerà sempre col suo colore bianco brillante.

Il termine Luna Rosa deriva dai nativi americani che erano soliti identificare con i diversi nomi le caratteristiche del periodo. In questo caso fa riferimento al “Phlox subulata”, un fiore selvatico che fiorisce nei prati proprio all’inizio della primavera colorandoli di rosa. Tra gli altri nomi utilizzati per identificare il plenilunio d'aprile troviamo la Luna del Pesce, utilizzato dalle tribù costiere per identificare il periodo nel quale i branchi di pesci risalivano la corrente per deporre le uova.

Le congiunzioni

Nel corso del mese di aprile avranno luogo anche quattro congiunzioni. La prima interesserà Luna, Marte e Saturno che si troveranno vicini nella costellazione dell'Acquario il prossimo 6 aprile alle 6.00 GMT. La luna sarà protagonista di un affascinante "bacio" con Venere il 7 aprile alle 6.20; mentre il 10 aprile alle 21 si troverà con Giove nella costellazione dell'Ariete. L'altro "bacio spaziale" vedrà invece protagonisti Marte e Saturno, nella costellazione dell'Acquario l'11 aprile alle 5.30.