Bassa Val Bisagno: esperti Asl 3 incontrano le famiglie su adolescenza e dipendenze

Mercoledì 29 novembre 2023 alle ore 17:30 in Piazza Manzoni 1, nel Salone del Municipio III Bassa Val Bisagno, si terrà un incontro dedicato a problematiche legate all’adolescenza allo scopo di fornire agli adulti strumenti utili per affrontare meglio una delicata fase della crescita di ragazze e ragazzi.

Un incontro che nasce dalla collaborazione tra il Municipio III Bassa Val Bisagno, l’assessorato alle politiche sociali del Comune di Genova e l’Asl 3 Genovese. Saranno presenti esperti impegnati quotidianamente su tematiche importanti quali ad esempio le dipendenze tecnologiche.

Il presidente del Municipio III Bassa Val Bisagno Angelo Guidi sottolinea "Sono lieto che un evento di tale portata e attualità sia affrontato e dibattuto proprio nella sede del municipio che assolve così al suo ruolo di casa della cittadinanza". L’assessore municipale ai servizi sociali del Municipio III Bassa Val Bisagno Barbara Lagomarsino aggiunge: "Questo incontro coinvolge gli adulti affinché possano essere in grado di leggere tempestivamente segnali, disagio e richieste di aiuto degli adolescenti e possano essere in grado altresì di poter intervenire tempestivamente sulle problematiche". Alla fine dell’incontro gli specialisti saranno a disposizione per rispondere a domande del pubblico.