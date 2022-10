'Dote Sport', previsti buoni per un importo massimo di 200 euro

C'è tempo fino al 18 novembre 2022 per fare domanda per il bando 'Dote Sport', ovvero l'avviso pubblico rivolto alle famiglie residenti in Liguria per contributi finalizzati allo svolgimento di attività sportive dei figli minori in Liguria, terza edizione.

Sono concessi buoni per un importo massimo di 200 euro a ristoro totale o parziale delle quote di iscrizioni e/o frequenza ad attività sportive ai nuclei familiari residenti in Liguria. La soglia Isee necessaria per l'accesso al contributo è fino a 25mila euro con figli di età compresa fra i 5 e i 17 anni (fino al compimento della maggiore età) al momento della domanda.

Nel caso di famiglie con più figli a carico, queste potranno presentare una richiesta per ogni figlio, fino ad un massimo di due. Il 10% delle risorse totali, pari a 418.600 euro, sono riservate alle famiglie con figli con disabilità.

Con la seconda edizione del bando 'Dote Sport' sono state accolte 1.675 istanze per un totale di 335mila euro. Per fare domanda basta consultare il bando che si trova sul sito Filse.