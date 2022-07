"Prima di andare in vacanza vai a donare sangue, è un gesto da veri supereroi", l'appello

"Prima di andare in vacanza vai a donare sangue, è un gesto da veri supereroi". Con questo messaggio è stata lanciata la campagna estiva di sensibilizzazione alla donazione di sangue e plasma, promossa da Alisa, Centro regionale sangue e Regione Liguria, in collaborazione con le Associazioni Avis e Fidas, insieme al Comitato regionale Croce Rossa, per raggiungere la popolazione, in particolare quella più giovane, e avvicinarla alla donazione.

Il presidente della Regione Giovanni Toti ha lanciato un appello a donare e ha sottolineato l'importanza del gesto: "Invito tutti i donatori periodici e anche coloro che non lo hanno mai fatto, ad andare a donare sangue e plasma, anche in estate, il periodo dell’anno dove il sistema sanitario ne ha ancora più bisogno. Grazie alla generosità di chi dona, possiamo garantire tutte le cure che necessitano di questo bene prezioso che non si può riprodurre in modo artificiale. Rinnovo l’invito a tutti coloro che sono in partenza per le vacanze: donare è una buona pratica ma anche un modo per prendersi cura della propria salute, grazie ai controlli periodici che vengono fatti ai donatori. Un ringraziamento particolare - conclude Toti - a chi dona con regolarità e a tutti coloro che vorranno donare, un gesto volontario, responsabile, gratuito e di grande generosità".

La campagna estiva 2022 vede tra i protagonisti anche Mattia Villardita, conosciuto come 'amichevole, Cav. Spiderman di quartiere', per l’onorificenza ricevuta dal presidente della Repubblica Sergio Matterella che lo ha insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana: "Ho accolto con entusiasmo l’invito a partecipare alla campagna estiva di donazione sangue di Regione Liguria e sono orgoglioso di dare il mio contributo, soprattutto per coinvolgere i più giovani - commenta Mattia Villardita - protagonista con il suo costume da supereroe della campagna. Andate a donare sangue e plasma prima di partire per le vacanze, è un gesto molto importante, da veri supereroi".

È possibile prenotare la donazione presso i Centri trasfusionali della Liguria e le Associazioni dei donatori di sangue: "Ringrazio tutto il mondo associativo che ci supporta nelle attività di raccolta e di sensibilizzazione della popolazione - sottolinea Vanessa Agostini, responsabile struttura regionale coordinamento per le attività trasfusionali di Regione Liguria - rilanciando l’invito a tutti i cittadini di avvicinarsi al dono, ringraziando allo stesso tempo di cuore tutti i donatori periodici che donano sangue e plasma in Liguria".