Sestri Levante: nuovi lettini al reparto di oncologia grazie a una donazione

Si è svolta lunedì 20 marzo 2023 la consegna di due lettini, donati dall’Avis di Santa Margherita Ligure al reparto di oncologia dell'ospedale di Sestri Levante.

La donazione, del valore di circa tremila euro, consiste in due lettini regolabili elettronicamente in altezza, completi di portarotolo e quattro ruote, a sostegno della funzionalità dell’attività svolta dal reparto.

"Ancora una volta - si legge in una nota di Asl 4 - le associazioni di volontariato sono vicine ai bisogni degli utenti, con la loro presenza anche all’interno dell'azienda sanitaria danno un grande supporto ai nostri pazienti. In particolare ringraziamo l’Avis di Santa Margherita Ligure per la donazione a sostegno dei pazienti oncologici dell’ospedale di Sestri Levante".