Don Roberto Fiscer, il "prete social", finisce su Rai Due

I social svolgono un grande ruolo non solo nel mondo del divertimento ma anche in quello della divulgazione: sono sempre di più le figure che si affidano a Facebook, Instagram e soprattutto TikTok per spiegare in modo appassionante e semplice il loro mestiere, parlando il linguaggio dei giovani e cercando di avvicinarli.

Non fa eccezione la Chiesa: ne è un esempio il genovese don Roberto Fiscer che è finito su Rai Due in una puntata di BellaMa', programma che mette a confronto generazioni distanti ma unite da linguaggi e strumenti contemporanei proprio come i social.

Don Roberto, 472mila follower e più di 13 milioni di "mi piace" su TikTok, è da molti anni - prima ancora dell'avvento dei social - che parla ai ragazzi utilizzando il loro linguaggio: ex animatore e dj sulla navi da crociera, ha fondato la discoteca cristiana ad Arenzano e ha creato la prima radio web parrocchiale, "Radio tra le note", coinvolgendo anche calciatori di Genoa e Samp per progetti musicali benefici.

Il sacerdote è stato preso d'esempio sulla Rai, insieme a un altro "prete social", don Ambrogio Mazzai: "Secondo voi - dice il conduttore, mandando in onda alcuni video - questi due preti usano bene i social per onorare la parola di Dio?".

"Per il mio gusto è un po' troppo forte - ride Angela, ospite in studio - però non ci vedo nulla di male se riesce ad arrivare ai giovani". A seguire, la parola di una giovanissima, Federica: "Ci sono diversi modus operandi, uno secondo me più giusto e uno più forzato. Quello giusto per me è quello di don Roberto che non forza l'avvicinamento a Dio però ti fa vedere come nella quotidianità può essere punto di riferimento".