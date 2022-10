Domeniche gratis nei musei, si torna ai livelli pre pandemia

Grande affluenza di visitatori nei musei statali di Genova per la prima domenica gratuita di ottobre.

Introdotte dal ministro Franceschini nel luglio 2014, le domeniche gratuite sono state interrotte con l'emergenza sanitaria e sono ripartire nel mese di aprile di quest'anno. I dati di affluenza dei visitatori di domenica 2 ottobre sono significativi perché segnano il ritorno ai livelli pre pandemia per molti istituti su tutto il territorio nazionale.

Anche a Genova i numeri sono in aumento dopo la ripresa dell'attività dopo la pandemia: 1238 persone hanno infatti visitato il Palazzo Reale in via Balbi, 574 Palazzo Spinola.