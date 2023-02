Nasce DoGe la biblioteca digitale dell'università di Genova.

Finalmente il prestigioso patrimonio librario e documentale conservato dalle biblioteche e dalle altre strutture di unige diventa fruibile in formato digitale. DoGe è a disposizione di tutta la comunità universitaria e della cittadinanza: un archivio ad accesso aperto, in costante crescita.

La piattaforma, implementata e curata dal Settore archivi storici e raccolte bibliografiche antiche del Servizio sistema bibliotecario di Ateneo e dalle biblioteche di Scuola, consta già di un notevole patrimonio di libri antichi, manoscritti, documenti fotografici e altri materiali.

Tra le collezioni al momento disponibili in accesso aperto ci sono trenta volumi provenienti dalla raccolta geo-cartografica della Biblioteca della Scuola di Scienze umanistiche, progetto di digitalizzazione avviato nel 2021 grazie alla cura e alla passione di Antonella Primi, già docente di Geografia presso il Dipartimento di antichità, filosofia e storia - DAFIST dell’Università di Genova, presidente della AIIG – Associazione Italiana Insegnanti di Geografia - sezione Liguria e della Sezione AIIG Genova, prematuramente scomparsa nell'agosto 2022; una selezione di volumi giuridici della Biblioteca di Giurisprudenza, mai digitalizzati prima, selezionati da Rodolfo Savelli, professore emerito dell'Università di Genova; un percorso digitale sulla botanica ligure, a cura della Biblioteca della Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche, con volumi di pregio selezionati da Laura Testoni, direttrice della biblioteca, e descritti da Valentina Sonzini, ricercatrice dell'Università degli studi di Firenze; l'archivio delle carte di Felice Romani, realizzato a cura del Dipartimento di italianistica, romanistica, antichistica, arti e spettacolo – DIRAAS e di Raffaele Mellace, preside della Scuola di scienze umanistiche, e Stefano Verdino, già ordinario di Letteratura italiana; materiale della Biblioteca della Scuola Politecnica, appartenenti ai fondi della Regia Scuola Navale di Genova; la raccolta delle diapositive “Theodor Benzinger”, conservate presso la Biblioteca della Scuola di Scienze umanistiche, selezionate dalla prof.ssa Primi e digitalizzate grazie a un particolare procedimento; manoscritti pregiati riguardanti la storia della matematica e provenienti dal “Fondo Loria” della Biblioteca della Scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali;

DoGe gradualmente metterà a disposizione dell'utenza riviste, libri, documenti, fotografie e mappe, secondo le esigenze e i progetti che verranno presentati e concordati con i Dipartimenti interessati e secondo le linee programmatiche dell’Ateneo.

La piattaforma DoGe è progettata per ospitare non solo il materiale dell'Università di Genova ma anche quello di altre istituzioni sul territorio, con le quali si potranno stringere specifiche convenzioni. Al momento si può già accedere a una raccolta di 57 manoscritti sulla storia di Genova, conservati e digitalizzati a cura della Biblioteca Universitaria di Genova, struttura afferente al Ministero della Cultura. DoGe è anche il repository per progetti di ricerca dipartimentali e interateneo, quali il Prin “AMargine”, di cui è responsabile Andrea Aveto, docente UniGe di Letteratura italiana contemporanea.