La Liguria del vino protagonista in un docufilm, dove vederlo

Liguria ancora protagonista sugli schermi degli italiani. Su Amazon Prime Video è sbarcato il docufilm 'Wine on tour', diretto da Luisa Porrino, scritto da Beppe Platania e prodotto da App Eventi con la produzione esecutiva di Fargo Entertainment e Lucerna Entertainment. Hanno partecipato diverse cantine, Terre Bianche, Testalonga, Le Rocche del Gatto, Bisson Vini, La Ricolla, Cantine Federici, Ca’ Lunae e Ca’ Possa

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti commenta: "La Liguria del vino è protagonista su Amazon Prime. Il docufilm racconta alcune tra le cantine liguri più apprezzate, dando spazio anche alla musica attraverso il viaggio del sommelier musicista di origini piemontesi Luke Babbiotti. Un modo unico per far conoscere l’immenso lavoro tra le vigne liguri per creare l’eccellenza del nostro inconfondibile vino. Complimenti a Beppe Platania che ha scritto il docufilm, a Luisa Porrino che l’ha diretto, a tutti coloro che hanno lavorato a questa produzione completamente ligure, da non perdere".

Luke nel suo viaggio in Liguria è accompagnato anche da special guests tra cui Andrea Rock (musicista e Dj), i Meganoidi con cui si esibisce in un acustico di "Zeta Reticoli", Francesco Chinchella (storyteller e musicista) e Paolo Pizzo (Bushcraft Asd-Lost) e Matteo Circella (miglior sommelier d’Italia Guida Michelin 2021)

