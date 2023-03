In uscita un nuovo film girato a Genova: una storia di sport, sogni e speranze

È stato girato in gran parte a Genova e uscirà in estate il docufilm 'Il Leone e la farfalla' che racconta le gesta di Paola Fraschini, pattinatrice a rotelle genovese capace di vincere sette medaglie d'oro ai Mondiali tra 2009 e 2016 e due agli Europei nel 2010 e 2011.

Un film che parla di sport, ma non solo. Il pattinaggio è il mezzo che ha permesso a Paola di trovare la propria strada e la pellicola ha l’aspirazione di coinvolgere molti ragazzi e ragazze spronandoli a credere in sé stessi; le parole della campionessa potranno infatti essere una fonte d’ispirazione per chi è disposto ad ascoltare e cercare di mettere in pratica i suoi consigli. Una storia dal grande impatto emotivo per trasmettere allo spettatore consigli e strumenti di crescita concreti, arrivando a mostrare come un atteggiamento mentale vincente possa permettere di raggiungere obiettivi apparentemente impossibili.

Le riprese si sono sviluppate lo scorso anno tra Genova, Massa Carrara e Trieste. Per quello che riguarda la nostra città sono tanti i luoghi che sono stati utilizzati come set. Le piste di pattinaggio di Nervi e di Corso Italia, la sala di posa del Videoporto, la spiaggia di Capolungo, Spianata Castelletto, la sopraelevata, il negozio storico 'Bagnara' di via Garibaldi, la biblioteca comunale di Certosa, la passeggiata Anita Garibaldi e il porticciolo di Nervi.

Tra i protagonisti del film ci sono il commissario tecnico della Nazionale di pattinaggio Fabio Hollan, il mental coach Max Gentile, le stelle del pattinaggio Silvia Stibilj, Francesca Roncelli, Florance Gerber, Valeria Camurri, Jessica Gaudy e gli artisti del Cirque du Soleil Camilla Backman, Brandon Terence livanos, Elena Suarez, Charlotte Sumian e Philippe Belanger. La fotografia è curata da Angelo Stramaglia. La colonna sonora a Luca Guercio e Meganoidi.

Cristina Bolla, presidente di Genova Liguria Film Commission, commenta: "Il connubio tra documentario e sport rappresenta un genere a sé stante, in rapido sviluppo, che genera risultati cinematografici sicuramente degni di nota, in cui la cronaca lascia ampi spazi alla visione d’autore. Basti pensare a 'La Bella Stagione', documentario prodotto da Groenlandia che racconta l’anno dello scudetto della Sampdoria: girato anch’esso nel 2022 a Genova, si è appena aggiudicato il Nastro d’Argento, uno fra i premi cinematografici più prestigiosi in Italia. Auguriamo a 'Il Leone e la Farfalla' lo stesso successo: sia un’opportunità per raccontare la nostra terra e i suoi talenti, anche sportivi, ancora sotto una luce diversa e originale".

Beppe Platania, produttore esecutivo dell’opera, aggiunge: "È stato un enorme piacere e privilegio raccontare la storia di Paola, una delle eccellenze sportive della nostra regione. Non solo una storia di sport ma di sogni e speranza che deve ispirare le nuove generazioni. Ci tengo particolarmente a ringraziare la Fisr (Federazione Italiana Sport Rotellistici) e Hot Spot Production per il materiale di repertorio".

Il film è prodotto da Mediterranea Productions con la produzione esecutiva di App Eventi e Lucerna Entertainment, con il supporto di Genova Liguria Film Commission e il contributo di Filse/Regione Liguria. Patrocinato dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici.