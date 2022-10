In arrivo un documentario sul "cacciatore di relitti" Andrea Bada

Un documentario sul team di esploratori subacquei che - partendo dalla Liguria - scopre meraviglie sommerse in tutta Italia: è la nuova produzione di Millstream Films and Media e Lilium Distribution, che hanno annunciato di aver ottenuto un finanziamento dalla Regione, tramite Filse e Genoa Liguria Film Commission, per girare un docufilm di 90 minuti sulla squadra di Andrea Bada, "Indiana Jones" dei fondali.

Bada, sub di origine torinese che gestisce un diving center ad Arenzano, è famoso per esplorare i fondali del Mediterraneo, ritrovando decine di relitti di tutti i tipi: tante navi militari ma anche aerei, ordigni e antiche navi romane risalenti a prima della nascita di Cristo. Tutti reperti dimenticati, ormai residenze di pesci e crostacei, che nascondono pagine di passato abilmente svelate dal team di Bada che si muove seguendo le indicazioni della storia e dei pescatori locali, con attrezzature tecniche di prima qualità sia per immergersi sia per girare filmati e fotografare i segreti degli abissi.

Tutte immersioni molto impegnative che richiedono anni di esperienza, mesi per scegliere le condizioni meteomarine più favorevoli e poi - fatta l'immersione - ore e ore di decompressione per risalire in superficie.

Milestream Films, che ha condiviso la notizia sui social, ha anche aggiunto di voler continuare il lavoro sul territorio di Genova esplorando le fantastiche location della Liguria, molto adatte a film e documentari.