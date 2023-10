Distrutta la targa intitolata a Norma Cossetto in Belvedere da Passano, nel quartiere di Oregina. Le indagini delle forze dell'ordine sono in corso per individuare i responsabili.

Inaugurata a febbraio del 2022 è già stata bersaglio dei vandali che più volte l'hanno deturpata e, questa volta, mandata in frantumi.

L'omaggio alla giovane studentessa uccisa dai partigiani jugoslavi nei pressi della foiba di Villa Surani era stato proposto, nella scorsa legislatura, da Lorella Fontana e Mauro Avvenente per ricordare tutti i martiri delle Foibe.