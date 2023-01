Distribuzione gratuita di giochi per bimbi e spesa solidale al Pianacci

Appuntamento solidale al circolo Arci Pianacci del Cep: dopo le feste si riapre all'insegna dell'aiuto verso chi è in difficoltà, con la distribuzione gratuita di giochi e libri per bambini e di spese solidali per una sorta di "Befana in ritardo".

L'appuntamento è venerdì 13 gennaio dalle 15 alle 18 all'Arci Pianacci di via della Benedicta.

I libri e i giochi - integri e ben tenuti - sono stati raccolti dai volontari di GenovaSolidale con il Circolo Operaio Sestri, in occasione di Giocattoli Senza Frontiere. Gli doni raccolti sono stati sanificati e suddivisi per fasce di età.

Per quanto riguarda la spesa solidale, invece, Arci Pianacci e GenovaSolidale, in collaborazione con i Circoli Operai, distribuiscono generi alimentari per le famiglie più in difficoltà. Chiunque ne abbia bisogno, chiunque conosca quialcuno che possa avere necessità, può contattare il numero 010.6044205 o presentarsi per la distribuzione della spesa raccolta.