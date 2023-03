Dissalatore, Bucci annuncia bozza del progetto entro fine settimana

Dopo la discussione in consiglio comunale e le reazioni mediatiche, l'ipotesi del dissalatore fa sempre più strada. A margine della presentazione del Piano Cultura il sindaco Bucci ha annunciato che la bozza del progetto sarà ultimata entro fine settimana e inviata al governo. Allo studio sia il riutilizzo dell’acqua depurata, sia la dissalazione dell’acqua marina che permetterebbe di inviare l'acqua alla Pianura Padana dove la siccità avanza per il secondo anno consecutivo a causa del cambiamento climatico.

Il costo dell'opera dovrebbe essere inferiore ai 400 milioni secondo il sindaco e dovrebbe essere coperto da finanziamenti del Pnrr o altri. I tempi di realizzazione? Molto rapidi per il primo cittadino: tre-quattro mesi se non ci saranno intoppi e si prevede una capacità di trasporto che dovrebbe arrivare a 80-90 metri cubi d’acqua all’anno. Genova si candida così a ospitare un impianto che possa dissetare non solo la città ma anche il nord Italia.