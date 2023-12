"69 donne su 100 hanno subito molestie e violenze sul lavoro": l'osservatorio Uil sulla discriminazione di genere

Discriminazioni e sopraffazione di genere nei luoghi di lavoro. È il tema di un percorso formativo promosso dalla Uil e intitolato: “Donne al lavoro: contrasto alle discriminazioni per il benessere nei luoghi di lavoro”.

Una serie di eventi patrocinati dal Comune di Genova, in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti, per affrontare insieme i temi delle discriminazioni all’interno dei luoghi di lavoro. Nel corso del mese di novembre, in cui si è celebra anche la Giornata mondiale per l'eliminazione della violenza sulle donne, Coordinamento regionale delle Pari opportunità della Uil Liguria ha sottoposto a un campione di lavoratrici un questionario anonimo su violenze e molestie nei luoghi di lavoro che è stato presentato oggi, martedì 5 dicembre, nel corso della tavola rotonda nel salone di rappresentanza di palazzo Tursi.

Su 100 donne sottoposte a questionario anonimo 31 dichiarano di non aver mai subito molestie e violenza, 33 hanno subito molestie, 24 hanno subito molestia sessuale e 12 hanno subito violenza. Dati piuttosto allarmanti che indicano una sottovalutazione del problema. Gli autori delle molestie sono 69 di cui 67 uomini e 2 donne, così suddivisi: 30 superiori, 7 colleghi, 13 datori di lavoro, 19 utenti a vario titolo. Le lavoratrici più colpite da molestie e violenza lavorano nel settore privato, in particolare nei servizi a vario titolo, mentre le lavoratrici dell’industria si sentono più al sicuro.

Spesso le donne molestate o abusate non hanno la percezione del torto subito. L’obiettivo del corso di formazione proposto dal Cpo Uil Liguria, infatti, è discutere sui comportamenti misogini con i quali si attuano le discriminazioni nei luoghi di lavoro. Per contrastare queste pratiche occorre favorire piena integrazione tra i generi, valorizzazione e pari opportunità per il benessere delle lavoratrici e della intera comunità del lavoro.

“Su violenze e molestie esiste ancora un tabù, infatti abbiamo avuto non poche difficoltà nella somministrazione del questionario anonimo che abbiamo tentato di semplificare ulteriormente. Le lavoratrici hanno paura di essere riconosciute, è evidente. Il questionario, somministrato nel mese di novembre a 100 lavoratrici, restituisce la seguente fotografia: le lavoratrici dei servizi non si sentono al sicuro all’interno del luogo di lavoro perché sono vittime di discriminazioni a vario titolo ma soprattutto di genere, subiscono mobbing, calunnie, diffamazione, molestie verbali, body shaming – spiega Martina Pittaluga, coordinatrice regionale Cpo Uil Liguria - Alcune lavoratrici si sentono discriminate perché hanno una laurea umanistica in contesto più tecnico, alcune perché sono madri e il loro stipendio non è adeguato alla mansione. Le lavoratrici hanno meno opportunità di crescita rispetto ai loro colleghi uomini ai quali, invece, possono accedere più agevolmente alle opportunità offerte in azienda”.

La stragrande maggioranza delle lavoratrici intervistate hanno un contratto a tempo indeterminato e hanno rivelato di aver subito molestie in anche base all’orientamento sessuale. Le molestie e le violenze sono state accompagnate da un linguaggio non appropriato e osceno e di aver provato un forte disagio in presenza del molestatore. “Alcune lavoratrici si sentono umiliate come donna e come lavoratrice perché hanno subito aggressioni sessuali come palpeggiamenti, baci forzati, insulti – prosegue Pittaluga - Alcune definiscono prigione squallida il proprio lavoro, altre hanno subito body shaming, alcune si sentono sopraffate e provano disagio tra i colleghi di cui devo subire anche l’ignoranza. La maggioranza delle lavoratrici intervistate non hanno chiesto aiuto, qualcuna si è rivolta al sindacato, altre si sono licenziate”.

Due sono state le tematiche sviluppate dai relatori durante il percorso formativo: favorire un clima collaborativo e non discriminatorio nei confronti delle donne nei luoghi di lavoro e riconoscere il mobbing e lo stalking nei confronti delle donne per poter contrastare i fenomeni che minano il benessere delle comunità del lavoro”

Per comporre l’equipe dei formatori il Cpo Uil Liguria ha coinvolto l’Ordine degli Psicologi, l’Ordine degli Avvocati, l’Ordine dei Giornalisti, le consigliere di Parità di Regione Liguria e della Città Metropolitana genovese. l’Inail, l’Ispettorato del lavoro, Confindustria, nonché le nostre referenti nazionali del Cpo Uil e degli Sportelli Mobbing & Stalking della Uil.

Programma completo sul sito della Uil.