"Dinner in the sky": aperte le prevendite, quanto costa e chi cucina da Poldo al Marin

Tutto pronto per la tappa genovese di "Dinner in the sky", il ristorante tra le nuvole che offre la possibilità di pranzare, cenare o sorseggiare un aperitivo a 50 metri di altezza, al suo debutto assoluto in Liguria.

Dal 24 al 30 giugno l’attrazione sbarcherà al Porto Antico di Genova, in una location d’eccezione: piazzale Mandraccio, con il suo splendido fronte-mare e le altissime palme, un luogo circondato da storia, scorci naturali, tradizioni e monumenti, un palcoscenico perfetto per le grandi manifestazioni.

In uno scenario da favola, sospesi tra l’azzurro del mare e quello del cielo, dominando dall’alto il suggestivo waterfront genovese mentre lo sguardo si perde all’orizzonte, sarà possibile scegliere tra cinque tipologie di evento in differenti fasce orarie: colazione (ore 10); pranzo (ore 13); aperitivo (ore 16); apericena (ore 17.30 e 18.45) e cena al tramonto (ore 20). Il tutto abbinato a una proposta di fine dining di qualità, per abbinare tradizione e innovazione.

Gli chef: da Ivano Ricchebono a Marco Visciola

Per l’occasione, le grandi eccellenze della ristorazione genovese spiegheranno le ali per offrire ai commensali un’esperienza gastronomica indimenticabile. Si comincia dalla colazione, con proposte dolci e salate curate dallo chef Francesco Crocco della pasticceria Poldo, che porterà in quota grandi classici come la focaccia genovese e i canestrelli. Per i menù di pranzi, aperitivi, apericene e cene scenderanno invece in campo gli chef di sei ristoranti tra i più rinomati e conosciuti del territorio: The Cook Restaurant con Ivano Ricchebono; Ristorante San Giorgio con Samuele Di Murro; Il Marin con Marco Visciola; Broad Side con Andrea Altamura; Trattoria detta del Bruxaboschi; Glam Fish con Jefferson Farias & Hiroshan.

Le prevendite: come prenotare e quanto costa

Il binomio tra Dinner in the sky e Genova nasce grazie al Consorzio Events e ai suoi associati che hanno deciso di portare in Liguria l’attrazione che ha già fatto parlare di sé in tutto il mondo. Gli organizzatori desiderano ringraziare “il Comune di Genova e la società Porto Antico per la disponibilità e la fiducia accordata”. Le prevendite per gli eventi sono già disponibili sul sito al seguente indirizzo: https://dinnerinthesky.it/eventi/genova-2024/. I prezzi variano da 98 a 220 euro. Nello specifico la colazione costa 109 euro, il pranzo 169, l'aperitivo 98, l'apericena 149 e la cena al tramonto 220.

In più martedì 25 giugno c'è in programma una cena ‘tristellata’ in programma martedì 25 giugno. Protagonisti assoluti saranno gli chef stellati Ivano Ricchebono di The Cook Restaurant, Samuele Di Murro del ristorante San Giorgio e Marco Visciola de Il Marin.

Selezionato da Forbes come il ristorante più insolito del mondo, "Dinner in the sky" è presente in oltre 70 grandi città del mondo, da Las Vegas a Dubai passando per Londra e Bruxelles, con oltre 10mila eventi all'attivo.