Nasce "Dialoghi in città", portale per confrontarsi con i cittadini sui progetti di mobilità

Il Comune di Genova sta per avviare un percorso di dialogo con la città sulla realizzazione di progetti di mobilità, nell’ottica di una più ampia strategia di trasformazione urbana. Il primo tema ad essere affrontato sarà il tunnel sub-portuale.

"Dialoghi in città", così si chiama, è uno strumento di ascolto attivo rivolto ai cittadini che nasce dalla volontà di favorire la riflessione pubblica della città di Genova. Attraverso il dialogo, istituzioni, associazioni, comitati e tutti i cittadini possono confrontarsi sul futuro della città. Il primo tema oggetto di dialogo è la realizzazione del tunnel sub-portuale, un’opera che prosegue il processo di rigenerazione urbana di Genova, con l’obiettivo di collegare i due versanti di Genova e ricostruire il rapporto tra la città e il suo mare. Il percorso dialogico è affidato al Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali (DiSpi) dell’Università di Genova e sarà condotto da un gruppo di lavoro formato da docenti, ricercatori e studenti, anche di altri Dipartimenti, coordinato dal professor Andrea Pirni.

Il percorso mette a disposizione le informazioni, attiva il confronto e promuove l’inclusione nel dialogo. Non sostituisce il processo decisionale e realizzativo dei progetti – che rimane competenza e responsabilità delle amministrazioni comunali – ma rende possibile la loro ottimizzazione alla luce delle osservazioni emerse. Non è un dibattito pubblico ex lege poiché gli interventi considerati non rientrano nelle previsioni del Dpcm 76/2018. Tuttavia, l’amministrazione comunale intende attivare questa forma di dialogo con i cittadini per intensificare e rendere continuativa la comunicazione tra le istituzioni e la città.

Il percorso si apre con la pubblicazione del sito "Dialoghi in città" (www.dialoghincittà.it) che fornisce le informazioni relative al progetto e le modalità di coinvolgimento nel percorso.

"L’apporto scientifico del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Genova per la condivisione con il territorio, gli stakeholders e i cittadini è fondamentale per affrontare eventuali criticità a monte della realizzazione di opere strategiche per il futuro della mobilità cittadina - commenta l’assessore alla Mobilità del Comune di Genova Matteo Campora -. Come amministrazione abbiamo un programma molto ambizioso, già finanziato in gran parte con fonte ministeriali e del Pnrr, che porterà Genova a modello nazionale e internazionale per la mobilità sostenibile e vogliamo condividere con il territorio le progettualità che saranno avviate".

"Il dialogo ha un ruolo molto importante nella nostra società - spiega Andrea Pirni, professore di Sociologia dei fenomeni politici dell’Università di Genova Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali -. Oggi, probabilmente, anche più di ieri. Con l’avvio di un percorso dialogico sulla città, l’amministrazione comunale accetta la sfida, che a un sociologo pare cruciale, della ridefinizione della relazione tra cittadini e istituzioni. Infatti, il progetto Dialoghi in città non intende solo restituire un quadro chiaro e comprensibile delle opinioni, delle necessità, dei vincoli, delle risorse e degli obiettivi sui temi di maggiore rilevanza. Dialoghi in città vuole essere uno strumento per favorire un’elaborazione consapevole e inclusiva del futuro di Genova. Muovigenova apre il dialogo ponendo il tema del tunnel subportuale. Da ricercatore e da cittadino, spero che il maggior numero di associazioni, comitati, portatori di interessi, altre istituzioni e di cittadini voglia entrare in dialogo".