Destagionalizzazione turismo: in Liguria i prezzi a novembre sono più alti della media

I dati del turismo relativi a novembre confermano che il fenomeno della destagionalizzazione è in atto in tutta Italia e in particolare in Liguria, non più meta solo balneare. Le strutture ricettive della nostra regione, in particolare, nel mese appena passato hanno applicato prezzi superiori alla media nazionale.

Questi i numeri forniti dal ministro del turismo, Daniela Santanché: "A novembre confermiamo un’importante crescita delle prenotazione aeree e delle ricerche on line dell’Italia come destinazione turistica. A questo va aggiunta anche una sostanziale tenuta dei prezzi medi degli alberghi, che confermano come il mercato fuori stagione sia alto-spendente".

Parlando di cifre, l'Italia chiude l'undicesimo mese del 2023 con un tasso di prenotazione medio delle strutture ricettive online del 27%. Le mete preferite dai turisti risultano essere i laghi (32%), seguite da città d'arte (30%) e località montane e termali (30%). A novembre le strutture ricettive con i prezzi medi più elevati sono situate principalmente in Trentino-Alto Adige (166€ a notte). Altre sette regioni – Lazio, Lombardia, Veneto, Toscana, Valle d'Aosta, Emilia-Romagna e Liguria – applicano prezzi superiori alla media nazionale (115€).

Il tempo medio di permanenza dei viaggiatori in Italia ha registrato un lieve incremento per i Paesi dell'area europea (+0,1 notti rispetto al 2022). La media dei Paesi europei varia tra le 2 e le 4 notti, mentre i turisti provenienti dagli Stati Uniti rimangono in Italia in media tra le 8 e le 9 notti. I viaggiatori domestici restano 2,2 notti, in linea con i valori dello scorso anno. Le ricerche dal mondo nell’ultimo mese sono aumentate del 12% per i viaggi in Italia, classificandola come terza destinazione più ricercata in termini di strutture ricettive davanti a competitor come Regno Unito e Francia.