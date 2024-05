I progetti degli studenti Unige in mostra alla Design Week

L'Università di Genova è orgogliosa di annunciare una nuova mostra esclusiva di lavori studenteschi del dipartimento Architettura e Design (dAD), che si terrà presso la sede di stradone Sant’Agostino, dal 22 al 26 maggio, nel contesto della Genova Design Week.

Questo evento metterà in luce le innovative proposte e i progetti sviluppati dagli studenti dei corsi di Laurea Triennale e Magistrale, coprendo un'ampia gamma di discipline che spaziano dall'exhibit design al product design.

Il Dipartimento Architettura e Design, noto per il suo impegno nella ricerca e nella didattica orientata sia al patrimonio storico che alla progettazione avanzata, presenta questa mostra come una finestra sulle capacità creative e tecniche dei suoi studenti. L'evento sarà un'occasione unica per esplorare le diverse dimensioni del design attraverso un percorso immersivo composto da booklet illustrativi e installazioni multimediali.

Gli ospiti avranno la possibilità di consultare i materiali illustrativi che dettagliano i temi trattati e di immergersi in un'esperienza multisensoriale con video che raccontano gli approcci progettuali attraverso un evocativo storytelling. Questa esposizione è un'esemplificazione del dinamico ambiente educativo del dAD, che pone l'accento sull'importanza di un approccio che considera tutte le scale del costruito — dall'oggetto al paesaggio.

La mostra è aperta a tutti gli interessati e si auspica che possa stimolare un dialogo costruttivo tra studenti, professionisti del settore e appassionati di design e architettura.