Dermatite atopica, visite gratis a Genova

Sabato 25 marzo a Genova arriva “Dalla parte della tua pelle”, la campagna nazionale di sensibilizzazione sulla dermatite atopica con consulti gratuiti promossa da Sidemast, la Società Italiana di Dermatologia e delle Malattie Sessualmente Trasmesse presieduta dal professor Giuseppe Monfrecola.

L’open day si svolgerà dalle 9 alle 13 presso l’ospedale San Martino, con responsabile la professoressa Aurora Parodi. La prenotazione è obbligatoria al numero verde dedicato 800086875, attivo 7 giorni su 7 dalle 10 alle 18.

L’iniziativa gode del sostegno dell’associazione dei pazienti Andra (Associazione nazionale dermatite atopica) ed è realizzata grazie al contributo non condizionante di Sanofi. Lo scopo della campagna sarà duplice perché intende favorire nei pazienti una percezione più estesa della patologia facilitando la diagnosi di dermatite atopica, e indirizzarli verso i centri di riferimento sul territorio nazionale per intraprendere il percorso di cura più adatto alle diverse esigenze.

“La dermatite atopica – spiega Giuseppe Monfrecola, presidente Sidemast – è una malattia infiammatoria cronica che si presenta con manifestazioni cutanee diverse, tra cui arrossamenti estesi ad arti, tronco e volto accompagnati da forte prurito e bruciore e a marcata secchezza cutanea. Le sedi dove è maggiormente visibile sono il volto e il collo, le pieghe e le mani. Per questo motivo e per il costante prurito a volte associato a dolore, la dermatite atopica incide molto negativamente sulla qualità della vita dei pazienti con ripercussioni nei rapporti sociali e nelle loro attività scolastiche e lavorative in quanto il grave prurito provoca perdita di sonno, con conseguenti ricadute nello studio e nel lavoro. Si stima che in Italia ne soffra circa il 10% degli adulti e il 20% dei bambini. Spesso esordisce già nei primi mesi di vita proseguendo poi nell’infanzia e nell’adolescenza, potendo perdurare in età adulta. Non è escluso l’esordio della dermatite atopica in età adolescenziale adulta e anche in quella geriatrica. In questi casi spesso la malattia non viene riconosciuta. I dermatologi di Sidemast, con questa iniziativa, si prefiggono il compito di migliorare il percorso diagnostico di dermatite atopica negli adulti, informandoli sulle possibili terapie al fine di restituire loro la serenità e la consapevolezza che la malattia può essere tenuta sotto controllo grazie ai diversi trattamenti attualmente disponibili”.