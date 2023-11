Donne sottopagate sin dal Medioevo, lo rivela uno studio genovese

Differenza di stipendio, sottrazione di patrimonio e, dunque, disparità di genere. La condizione della donna resta attuale dopo 900 anni ovvero dal Medioevo. E ora l’evoluzione delle leggi contro i diritti femminili sono oggetto di un maxi studio di una studentessa genovese che si è aggiudicata 2 milioni di euro dall'Europa per realizzare una fotografia più dettagliata possibile dell'evoluzione del problema.

Denise Bezzina, ricercatrice UniGe in Storia medievale, ha vinto un Erc Consolidator Grant 2023 con il progetto PatriFem.

Il progetto PatriFem - Charting Female Property and Patrimonial Rights in Law and Practice Across Western Europe (12th-16th Centuries), finanziato con circa 2 milioni di euro, si propone di studiare un problema centrale per le studiose e gli studiosi che affrontano gli sviluppi storici privilegiando la dimensione di genere.

A partire dalla metà del XII secolo, in tutta Europa, vennero progressivamente emanate leggi che ponevano forti limiti alle donne sull'acquisizione e la gestione di beni e patrimoni, innescando un lungo processo che, alle soglie dell’età moderna, portò a una drastica riduzione dalla loro capacità di azione. La situazione dei secoli che saranno oggetto di analisi è tutt’altro che uniforme: questi diritti potevano variare, anche di molto, non solo da città a territorio, ma anche da una città all’altra, creando in questo modo un quadro estremamente complesso di leggi e consuetudini molto diverse di cui, a oggi, si sa ancora molto poco.

L’importanza della questione è innegabile, non solo perché gli studiosi si sono a lungo interrogati sulla capacità di azione delle donne nel passato, ma anche perché gli effetti di questi sviluppi si fanno sentire ancora oggi, novecento anni dopo.

Il periodo che viene preso in considerazione dal progetto, inoltre, coincide con una fase fondante nella prospettiva dell’Europa contemporanea. Proprio nei secoli bassomedievali si registrano, infatti, profonde trasformazioni economiche, sociali e politiche, ma anche nelle strutture familiari che, almeno in parte, sono esito (e hanno alimentato) questi cambiamenti nei diritti delle donne.

Perché allora certe leggi hanno cominciato a essere promulgate in questo preciso momento? In che misura e come variavano i diritti economici femminili da un contesto all’altro e perché? Come possiamo collegare la riduzione dei diritti economici femminili ai cambiamenti che si osservano nel tardo medioevo?

L’obiettivo di PatriFem è quello di fornire risposte a queste domande cruciali attraverso una ricerca che copre tre regioni geografiche con caratteristiche estremamente diverse in termini di tradizioni giuridiche e di quadri socio-economici e politici: la penisola italiana, la Francia e l’area di lingua tedesca. Lavorando sugli archivi di 18 città, Genova compresa, 6 per ciascuna delle tre macroaree, e raccogliendo dati sia da documentazione normativa (per esempio dagli statuti), sia da documentazione privata (come quella reperibile nei registri notarili), il progetto prevede la creazione di due database che verranno poi messi a disposizione degli studiosi e del pubblico.

La ricerca di ampio respiro mira a osservare non solo l’evoluzione delle leggi, ma anche come le donne e le loro famiglie reagirono all’introduzione di norme fortemente limitative, oppure come certe consuetudini cementate da tempo nella pratica furono poi convertite in leggi. La metodologia sviluppata grazie a questa esperienza, nel prendere in considerazione i diritti, come quelli inerenti alla dote o contemplati nelle leggi di successione, ma anche le prassi, che si riscontrano in diverse società nel corso del tempo, potrà essere adottata per studiare altri contesti territoriali e cronologici, costituendo così base per ulteriori ricerche.

Oltre ai due database, i dati raccolti consentiranno di sviluppare un atlante digitale interattivo che rappresenterà un tentativo senza precedenti di cartografare i diritti patrimoniali delle donne in Europa nell’arco di cinque secoli.