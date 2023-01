Cosa mangiano i genovesi? I piatti più ordinati su Deliveroo

Deliveroo, la piattaforma dell’online food delivery, compie 5 anni a Genova.

Tra ristoranti, supermercati e botteghe artigianali presenti in piattaforma sono proprio queste ultime ad aver fatto registrare, nell’ultimo trimestre del 2022 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, la crescita più consistente: il numero dei piccoli e medi esercizi che hanno deciso di affidarsi alla piattaforma è aumentato, infatti, del 90%. Tra questi, gelaterie, panifici, macellerie, negozi di gastronomia, ma anche piccoli negozi di alimentari e minimarket, fruttivendoli ed enoteche.

“Si tratta di un dato - commenta Matteo Sarzana, General Manager Deliveroo Italy - che conferma quanto il servizio sia stato capace, negli anni, non solo di entrare a far parte delle abitudini di consumo dei genovesi, ma anche di penetrare il panorama commerciale e gastronomico della città, offrendo proprio alle realtà medie e piccole, anche quelle più tradizionali, un ulteriore canale commerciale capace di supportarne crescita e giro d’affari”.

Nel complesso, tra supermercati e botteghe artigianali, la top 10 dei prodotti più ordinati dai genovesi che scelgono di fare la spesa su Deliveroo sono:

1. Vaschetta di gelato

2. Pane baguette

3. Acqua minerale

4. Uova

5. Pomodorini

6. Lattuga

7. Carta igienica

8. Latte

9. Affettati (prosciutto, tacchino, bresaola, etc..)

10. Pane

Per quanto riguarda gli ordini dai ristoranti, la classifica vede in prima posizione il poke, il piatto di origine hawaiana a base di riso e pesce, seguito dalla pizza margherita e dagli involtini primavera. Ma è la cucina messicana il trend emergente e che fa registrare la percentuale più alta di crescita: nel quarto trimestre 2022, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, +305%. Il momento preferito per ordinare è il weekend, dal venerdì alla domenica, con una particolare preferenza per la cena.

La classifica completa dei piatti più ordinati:

1. Poke componibile

2. Pizza margherita

3. Involtini primavera

4. Patate fritte

5. Burger

6. Piadina

7. Nuggets di pollo

8. Ravioli al vapore

9. Uramaki

10. Pizza bufala