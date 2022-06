Il Deledda "scippa" l'ultimo giorno di scuola agli studenti: lettera di protesta alla preside

"A tutti i genitori, a tutti gli alunni, a tutti gli insegnanti. Si comunica che con oggi, giovedì 9 giugno 2022, terminano le lezioni per il liceo linguistico Deledda. Domani 10 giugno non ci saranno lezioni. Buona estate a tutti".

Con un messaggio caricato sul registro digitale nel primo pomeriggio di ieri, l'istituto di via Bertani ha "scippato" l'ultimo giorno di scuola agli studenti che già pregustavano la festa di fine anno.

Sorpresi anche i genitori che, d'accordo con i ragazzi, hanno deciso di scrivere una lunga lettera alla preside comunicando il loro disappunto e la loro delusione circa una decisione non condivisa e arrivata a sorpresa. Nel messaggio istituzionale non si motiva, infatti, la ragione della scelta che potrebbe arrivare in mattinata dalla dirigente scolastica.

"Troviamo questa scelta profondamente ingiusta", scrivono genitori e studenti. "La data di conclusione dell'anno scolastico, 10 giugno, era stata stabilita collettivamente alla prima riunione del Consiglio d'istituto". Nessuno è stato avvisato per tempo e non mancano nemmeno i risvolti pratici: c'è chi ha lasciato i libri sotto al banco contando di tornare il giorno dopo o chi ci teneva a salutare i prof e a condividere questo momento con loro.

"L'ultimo giorno di scuola è un'occasione speciale, uno di quei momenti che gli studenti attendono con ansia - si legge nella lettera - questa volta più cha mai sarebbe stata la nostra occasione per festeggiare un ritorno alla semi-normalità e la conclusione di un anno impegnativo, pieno di fatiche e sacrifici". Purtroppo, però, la campanella è suonata senza che nessuno l'abbia sentita.