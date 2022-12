Proroga dehors a giugno 2023, Fiepet Confesercenti: "Buona notizia in mezzo a tante difficoltà"

Nuova proroga delle occupazioni di suolo pubblico per il settore della ristorazione, votato in parlamento l’emendamento che consente di far slittare le concessioni rilasciate, che erano valide fino al 31 dicembre 2021, di altri sei mesi. Esteso quindi a giugno 2023 il termine entro il quale i pubblici esercizi potranno disporre temporaneamente, senza necessità di autorizzazione, di strutture amovibili su vie, piazze, strade e altri spazi aperti.

Un provvedimento che viene accolto con favore dalle associazioni di categoria: "Una buona notizia in mezzo alle tante difficoltà che il commercio è costretto ad affrontare da tempo, dalla crisi economica fino all’esplosione delle bollette e passando, naturalmente, per gli anni della pandemia", commenta Alessandro Simone, presidente Fiepet Confesercenti Genova.

"A maggior ragione in una città a crescente vocazione turistica come la nostra - prosegue Simone - il ruolo dei dehors è ancora più importante, perché concorre ad innalzare la qualità dell’accoglienza che i pubblici esercizi possono offrire, tanto ai propri concittadini quanto ai visitatori. Ricordiamo, infatti, che spesso la prima tappa di un turista in visita ad una città è proprio il tavolino di un bar presso cui trovare ristoro, e certamente i dehors contribuiscono in maniera determinante all’immagine di vivacità e calore che vogliamo trasmettere".