Porta Pila e l'ascensore di Borgo Incrociati in mano al degrado: "Pessime condizioni di pulizia e manutenzione"

La seicentesca Porta Pila - una delle storiche porte di accesso alla città trasferita oltre un secolo fa in via Montesano - versa in condizioni di degrado, così come anche l'ascensore tra corso Monte Grappa e Borgo Incrociati: parola di Donatella Alfonso, consigliera comunale del Pd che martedì ha presentato un'interpellanza in aula rossa sul tema.

Alfonso ha preso spunto dalle segnalazioni dei cittadini per portare l'argomento a Tursi e chiedere le ragioni dell'abbandono e quali azioni possono essere messe in campo per contrastare le pessime condizioni di pulizia e manutenzione delle strutture. A rispondere, l'assessore alle Manutenzioni Mauro Avvenente: "Abbiamo chiesto informazione agli uffici del Patrimonio e, a seguito di un’approfondita ricerca catastale, abbiamo scoperto che la porta seicentesca non rientra tra gli immobili di civica proprietà, ma appartiene all’agenzia del Demanio. Verranno fatti ulteriori accertamenti per capire se ci sono le condizioni per poter effettuare degli interventi".

Per quanto riguarda l'ascensore, invece, tramite l'intervento all’assessore Campora è stato precisato che lo stesso è stato sostituito all’epoca della realizzazione della stazione della metropolitana di Brignole da due ascensori che collegano piazza Raggi con il mezzanino di stazione e con corso Monte Grappa: "La manutenzione dei due impianti - conclude Avvenente - che recentemente è stata oggetto di revisione decennale, viene curata da Amt e Amiu per la parte esterna. Sarà invece nostra cura sollecitare gli enti competenti per intensificare i passaggi manutentivi e migliorarne la fruibilità".