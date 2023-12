Natale: il borgo che si riempie di colore con le decorazioni patchwork dei suoi abitanti

Una grande pallina di Natale vista mare che racchiude due sedie, un albero tradizionale e la scena della Natività, tutto realizzato pazientemente a mano con la tecnica dell'uncinetto granny. Obiettivo, abbellire il borgo con il lavoro dei suoi stessi abitanti che hanno prodotto migliaia di fantasiose mattonelle per tre grandi decorazioni "patchwork".

Il Natale a Sciarborasca - frazione di Cogoleto - è all'insegna dell'uncinetto e del volontariato con le diverse installazioni create a mano dai cittadini nel corso dei mesi. L'idea è dell'Associazione Commercianti Artigiani e Agricoltori e nelle scorse settimane i partecipanti hanno potuto ritirare gratuitamente i gomitoli di lana nella merceria del paese, realizzando le proprie mattonelle colorate. Niente paura per i neofiti, perché i membri dell'associazione si sono offerti di insegnare anche ai più giovani quest'antica arte, un modo per imparare divertendosi e decorando gli scorci del proprio borgo. Al lavoro, decine di abitanti di Sciarborasca ma poi, con il passaparola, sono arrivati anche volontari da Cogoleto, Varazze e Arenzano: "Chi si è occupato della struttura in metallo, chi dell'uncinetto, è stato un magnifico lavoro di gruppo - racconta a GenovaToday Ornella Giusto, referente dell'Associazione Commercianti Artigiani e Agricoltori -. A costruire tutto abbiamo impiegato circa due mesi, coinvolgendo più generazioni: c'erano 25enni che lavoravano accanto a persone anziane, è stato molto bello creare questo tipo di sinergia".

Le decorazioni colorate sono state inaugurate ieri, domenica 10 dicembre nell'ambito dell'evento "Il magico mondo di Babbo Natale" a cura dell'associazione, della parrocchia di Sciarborasca, dei ragazzi della Croce d'Oro e con il patrocinio del Comune di Cogoleto: nella piazza principale della frazione, Santa Claus è arrivato a bordo di un'antica Fiat 500 per raccogliere le letterine dei bambini, e poi anche laboratori, presepe vivente, antichi mestieri, merenda, il presepe meccanico artigianale a cura di Mauro Maffeis e l'immancabile accensione dell'albero di Natale all'uncinetto.

Non è la prima volta che a Cogoleto si parla di lavori patchwork all'uncinetto: nel 2019 palme e altri alberi del lungomare erano stati decorati con lo "yarn bombing", utilizzando lavori a maglia o all'uncinetto, un "bombardamento di filati" nato nel nord Europa e sviluppatosi poi in America. Anche in quel caso avevano collaborato tanti cittadini a titolo volontario.

Il presepe meccanico di Sciarborasca