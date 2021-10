Presidio di solidarietà per Mimmo Lucano in piazza De Ferrari

Presidio di solidarietà questo pomeriggio a Genova per Mimmo Lucano, l’ex sindaco di Riace condannato a 13 anni e 2 mesi per immigrazione clandestina.

La mobilitazione è stata organizzata alle 18 in piazza De Ferrari sotto lo slogan "Io sto con Mimmo Lucano! La solidarietà non è un crimine", contro la sentenza del Tribunale di Locri che ne ha sigillato la condanna. Tante le adesioni sulla pagina Facebook dell'evento che si uniscono alla lunga lista dei promotori: Associazione Senza Paura, Ora in Silenzio contro la guerra, Partito Rifondazione Comunista, Sinistra Italiana Genova, Pci, Associazione nazionale di Amicizia Italia Cuba circolo Foresti De Vena, Associazione Usciamo dal Silenzio Genova.

"La sentenza del Tribunale di Locri che ha condannato in primo grado Mimmo Lucano a più di 13 anni di carcere (addirittura il doppio di quanto richiesto dal Pubblico Ministero...) ci sconcerta e addolora andando a colpire una persona che aveva creato un sistema di accoglienza portato ad esempio in tutto il mondo, un sistema che non prevedeva arricchimento nè per le mafie nè tantomeno per se stesso - scrivono nella convocazione alla piazza, gli organizzatori - Certi che la sentenza verrà ribaltata nei prossimi gradi di giudizio vogliamo testimoniare la nostra piena solidarietà a Mimmo Lucano e a tutti coloro che con coraggio civile continuano ad esercitare la solidarietà umana sfidando leggi assurde che li vorrebbero perseguire penalmente. La solidarietà e l'accoglienza non sono crimini!".