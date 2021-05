Liguria Pride, un “colorato pic-nic” nei prati per dire sì alla Legge Zan

Causa anche le norme anti covid quest’anno la “colorata cena” si trasforma in un “merendino” sui prati scelti in autonomia: appuntamento il 16 maggio, alla vigilia della Giornata Internazionale contro l'Omolesbobitransfobia

Un “pic-nic colorato” nei prati di Genova e della Liguria per celebrare la Giornata Internazionale contro l'Omolesbobitransfobia e soprattutto per dire sì alla Legge Zan: a organizzarlo è il Liguria Pride, che causa pandemia di coronavirus ha dovuto ancora una volta rimandare la tradizionale “Colorata Cena”.

Come detto, l’occasione quest’anno è duplice, e quantomai di attualità. E la pandemia non ferma il desiderio di manifestare in favore di un disegno di legge, che sia su un prato o in piazza, così come accade in numerose altre città italiane.

Tra sabato 15 e lunedì 17 maggio, infatti, è prevista una mobilitazione nazionale per chiedere un’approvazione rapida e integrale del disegno di legge presentato dal deputato Alessandro Zan per la prevenzione e il contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità.

Genova era giè scesa in piazza per manifestare lo scorso 8 maggio, con un coloratissimo presidio a De Ferrari. E per domenica, dalle 12.30 alle 15, è previsto dunque il pic-nic: «A Genova (come altrove in Liguria e oltre ancora) ci sono tanti prati e parchi dove celebrare la Giornata Internazionale contro l'Omolesbobitransfobia - fanno sapere da Liguria Pride nella convocazione social - organizziamo dei gruppi per passare del tempo insieme rispettando il distanziamento fisico (il distanziamento "sociale" è ben altra cosa e quello non fa per noi)”. E poi una raffica di hashtag tra cui #DDLZan e #temposcaduto.