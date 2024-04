Esame per la patente: Liguria tra le regioni italiane con più bocciati, i dati

La Liguria è una delle regioni d'Italia con il maggior numero di bocciati agli esami per il conseguimento delle patenti di guida. Lo rivelano i dati del 2023 presenti sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed elaborati da Asaps, Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale, che fotografano la situazione italiana, sicuramente molto diversificata a seconda delle zone. Vengono presi tutti gli esami sostenuti per le varie categorie di patente.

Liguria terza in Italia per bocciati all'esame per la patente

Nel 2023 in Italia hanno sostenuto gli esami 2.152.671 (96,70%) persone attraverso i percorsi didattici delle scuole guida e 73.388 privatisti, in Liguria 59.177 persone, con una percentuale di privatisti pari al 7,61% (4.505 persone), la percentuale dei respinti nella nostra regione è pari al 32,11%, quasi uno ogni tre. Si tratta del terzo dato peggiore d'Italia dopo Sardegna (33,98% di bocciati) e Trentino Alto Adige (33,75%) ed è decisivo il dato relativo alle bocciature all'esame di teoria.

Il grande scoglio è la teoria: in Liguria oltre il 40% di respinti

La regione con il più alto numero di respinti alla teoria è il Lazio con 42,60%, seguono il Trentino Alto Adige (41,94%) e la Liguria (40,75%). Superato il primo scoglio, invece, la situazione migliora perché i respinti alla prova 'pratica' sono 'solo' il 24,16%. Anche in questo caso, comunque, si tratta di uno dei dati più alti della Penisola dopo Sardegna (29,75%) e Trentino Alto Adige (25,33%).

Le regioni più virtuose

Le regioni con meno bocciati sono invece, a livello complessivo, Sicilia (19,44%), Puglia (20,89%) e Campania (20,91%). Per quello che riguarda la teoria Sicilia (32,81% di respinti), Veneto (35,84%) e Puglia (36,44%), alla prova di guida invece Campania (2,56%), Molise (4,31%) e Puglia (4,33%).

Savona è la provincia italiana con più bocciati

Per quello che riguarda le province Savona detiene il record di bocciature in Italia con una percentuale pari al 36,56% a livello globale e al 45,46% per quello che riguarda la teoria (in pratica quasi un candidato su due deve ripetere la prova), migliore la situazione all'esame di guida perché in questo caso il dato è del 28,07%, stanno peggio Cagliari (34,11%), Ravenna (31,58%) e Pistoia (29,40%).

I dati della Città Metropolitana di Genova

Per quello che riguarda Genova nel 2023 hanno sostenuto l'esame per la patente 30.213 persone, 1981 (6,56%) come privatisti. Sono 20.872 i promossi (69,08%) e 9.341 i bocciati (30,92). Per quello che riguarda la teoria: 14.158 prove con 8.830 promossi (62,37%) 5.328 respinti (37,63). Passando alla prova di guida: 16.055 candidati con 12.042 promossi (75%) e 'solo' 4.013 bocciati (25%).

Le province con meno respinti al Sud

Le province migliori d'Italia sono invece Ragusa con appena il 15,09% dei candidati che non supera l'esame, Messina con il 16,34% e Taranto con il 17,56% dei partecipanti che vengono bocciati. Ai primi dieci posti tra le migliori province ci sono ben 9 province del Sud Italia e unicamente Vicenza che si piazza al nono posto con il 19,41% degli inidonei. I migliori candidati alla teoria li troviamo a Ragusa (25,73% di bocciati), Sondrio (28,65%) e Vicenza (28,93%). All'esame di guida i migliori sono invece a Enna (0,39% di bocciati), Napoli (2,30%) e Salerno (2,49%). Il dato più evidente rimane quello relativo ai soli esami di guida, dove la situazione però diventa quasi da record, con una difformità tra Nord e Sud d'Italia palesemente abnorme, che - come già illustrato negli anni precedenti da parte di Asaps - necessita di urgenti interventi da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per dare un riequilibrio tra le diverse province.