Il "LeggenDario" di Striscia la Notizia impegnato nel Tigullio per aiutare la Turchia colpita dal terremoto

Dalle storie del territorio alla solidarietà per le popolazioni colpite dal terremoto, ognuno fa la sua parte e dunque anche Dario Rigliaco, il "LeggenDario" già autore e protagonista di Striscia la Notizia, si è messo in gioco per aiutare.

A contattare Rigliaco, che si occupa di divulgare miti, storia e leggende in Italia, il presidente della Protezione Civile di San Salvatore di Cogorno, ente che è già stato in in Ucraina e in Africa e che adesso ha risposto a una richiesta di aiuti dell'ambasciata per una missione umanitaria in Turchia. Il "LeggenDario" non si è tirato indietro e in pochi giorni ha messo in moto una vera e propria macchina della solidarietà: "Ho contattato diverse realtà - racconta a GenovaToday - tra cui una scuola calcio di Genova e aziende importanti che sono intervenute dalla Liguria e da fuori. Siamo riusciti in cinque giorni a creare una rete di circa 500 famiglie che hanno partecipato, con un contributo davvero generoso da parte di tutti". I numeri sono alti e parlano di 120 sacchi da 30 chili l'uno di indumenti, una tonnellata di generi alimentari, 250 scatoloni di mascherine ffp2, attrezzature tecniche come estintori e materiale per i soccorsi. Importante, soprattutto, il supporto delle circa 250 famiglie della scuola di calcio Ac Internazionale Genova che ha messo a disposizione i magazzini del centro sportivo per la raccolta.

Il tutto con il patrocinio dei Comuni di Cogorno, Santa Margherita Ligure, Castiglione Chiavarese e l'assistenza della presidenza del Consiglio Regionale. I gruppi di Protezione Civile coinvolti sono stati quello di Cogorno, Gruppo Rinaldo Enrico Tigullio e Vab Gruppo Lupo Santa Margherita Ligure.

Rigliaco ha avuto un ruolo di primo piano: impegnandosi come volontario ha portato il materiale a Cogorno dove si è fermato con la sua troupe per girare un video che sul web sarà visibile sul canale Youtube di "Dario il Leggendario". Lo scopo è documentare l'organizzazione della missione e sensibilizzare le persone: "Venerdì mattina - continua - partirà un camion verso Milano, e tutto quello che è stato raccolto verrà depositato in un magazzino e poi trasportato in aereo in Turchia. Non sarei riuscito a portare tutto a Cogorno senza l'aiuto di Matteo Benvenuti dell'associazione L'Incontro con cui sono andato personalmente a caricare la merce. Mi piace l'idea, tramite la nostra azione, di poter sensibilizzare la popolazione: abbiamo costruito questa iniziativa in pochi giorni ma non siamo l'unica realtà che si sta dando da fare (c'è anche ad esempio la chiesa ortodossa di Genova per la Siria, ndr). Tutti, nel nostro piccolo, possiamo fare qualcosa per chi è stato colpito dal terremoto".