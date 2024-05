Dalia Oggero, editor di Michela Murgia, a Genova: "La sfida di Einaudi per trovare voci nuove"

Lanciare talenti è una grande responsabilità: lo sa bene Dalia Oggero, storica editor di Einaudi e tra i fondatori della Scuola Holden di Torino. Tra le sue scoperte, una su tutte, Michela Murgia (qui per leggere come andò). E tra gli autori con cui ha lavorato, Mario Rigoni Stern, Marcello Fois e tanti altri.

Anche per questo quando il genovese Ernesto Franco, direttore editoriale di Einaudi, le ha proposto di curare una collana dedicata alle opere prime, ha accettato con entusiasmo, creando “Unici”. E proprio di autori alla prima opera si parlerà con Oggero domenica 19 maggio alle 16,15 al teatro Tiqu di Genova, in occasione della prima edizione della “Book Week” del centro storico. Insieme a lei, gli scrittori Samuele Cornalba e Claudia Lanteri.

L’idea di “Unici” è nata nel 2020 per poi superare i mesi difficili della pandemia e vedere il primo titolo pubblicato nel 2022: “Il mio direttore editoriale Ernesto Franco – ricorda Oggero – mi chiese di pensare a una collana destinata agli esordienti. Ho riflettuto a lungo, poi gli ho sottoposto un progetto e nel febbraio 2022 è uscito il primo titolo”.

La sfida: trovare voci nuove

Una sfida importante anche perché Einaudi non ospitava una collana dedicata agli esordienti dai tempi dei “Gettoni”, negli anni ’50: e da lì passarono autori come Calvino, Rigoni Stern e Fenoglio. “Una bella responsabilità – ride Oggero – stiamo parlando di nomi immensi. Però lo spirito che aveva animato quella collana era proprio quello di pubblicare testi di autori praticamente sconosciuti che però potessero raggiungere un pubblico più vasto”.

Oggi le collane di Einaudi pubblicano periodicamente esordienti, ma mancava una collana dedicata esclusivamente a loro. La editor ha dunque pensato di impostarla in modo diverso dalle altre, anche grazie alla sua esperienza pluriennale: “È uno spazio per sperimentare, cercare voci nuove e interessanti. Anzi, uniche: da qui il nome. Cerchiamo testi originali per scelte strutturali, stilistiche o tematiche”.

La collana pubblica circa tre titoli l’anno: possono essere storie di vita che si trasformano in libri, come quella di Marco Annicchiarico che ha scritto “I cura cari”, con un figlio che si prende cura della madre malata di Alzheimer nel totale vuoto istituzionale e racconta così l’esperienza dei caregiver, tema sempre più attuale. O come quella di Alessandra Mureddu che ha scritto “Azzardo”, storia vera di una donna che, per salvare il padre dalla ludopatia, finisce per diventare essa stessa giocatrice compulsiva.

Esordienti di 20 e 80 anni: “È bello che trovino la loro strada a qualunque età”

Ma poi ci sono anche i romanzi di pura fiction come quelli di Samuele Cornalba (“Bagai”) e Claudia Lanteri (“L’isola e il tempo”), che domenica dialogheranno con Oggero. E poi “Altro nulla da segnalare” di Francesca Valente, che al primo romanzo ha vinto il premio Campiello opera prima. Una grande soddisfazione per l’autrice, ma anche per chi ha creduto in lei e nello spirito della collana.

Ma quando si diventa scrittori esordienti? “Non c’è un’età, è questo il bello – dice Oggero – si può scrivere il primo libro a venti così come a ottant’anni. A Genova con me ci saranno un ventiquattrenne e una quarantenne, alcuni degli esordi più interessanti in cui mi sia imbattuta da tanti anni e questo è molto bello. Una delle soddisfazioni maggiori è vedere emergenti che trovano la loro strada, dà senso al nostro lavoro”.

A caccia di talenti: come funziona

Ma come imbattersi in un nuovo talento da pubblicare? Questo è il mestiere di Oggero, l’editor, che si divide in due fasi: individuare gli autori giusti per il target della casa editrice (tenendo conto della sua storia, degli obiettivi, della linea) e curare la composizione del testo, leggendolo e proponendo miglioramenti.

“I nostri canali per lo scouting sono molti – spiega Oggero – si va dagli agenti letterari che conoscono già i vari editori e le collane che possono essere interessate, al semplice passaparola. A volte è un autore che intercetta un manoscritto che gli sembra interessante e ce ne parla. Oppure può essere anche la nostra curiosità di editor che ci porta a voler approfondire a volte banalmente un post su Facebook che ci colpisce particolarmente e che dietro ha una storia che merita di essere raccontata”. È successo così, ad esempio, con Marco Annicchiarico, conosciuto grazie ai social e sollecitato a scrivere un libro sulla base di un post che parlava della sua esperienza di caregiver.

L’incontro con la giovane Michela Murgia

Oppure nel corso di un evento. Com’è successo con Michela Murgia: “L’ho conosciuta durante una rassegna, ‘Esordire’, che quell’anno si teneva a Bardonecchia – continua Oggero –. Erano autori che non avevano mai scritto nulla o quasi, e in quel contesto lei lesse quella che poi sarebbe stata la prima pagina di ‘Accabadora’. Rimasi colpita così alla fine andai da lei e le chiesi se avesse altro materiale. Lei disse che aveva già il romanzo pronto, così ci tenemmo in contatto, poi scoprii che invece quella pagina l’aveva scritta in treno, venendo a Bardonecchia!”. Come dire che, quando si ha talento, non sempre mentire a fin di bene è una cosa negativa.