I cuochi liguri premiati a Roma con i prestigiosi 'collari collegium cocorum'

Grande successo e applausi meritati in occasione della cerimonia di consegna della prestigiosa onorificenza dei Collari Collegium Cocorum organizzata dalla Federazione Italiana Cuochi e che va a premiare 25 anni di attività al servizio della cucina. La manifestazione si è svolta presso l'Auditorium Antoniano di Roma, alla presenza del presidente nazionale Fic Rocco Pozzullo e di numerosi altri esponenti del settore culinario,. A essere premiati sono gli chef provenienti da tutte le regioni italiane ma anche da Germaina, Svizzera e Belgio, con un riconoscimento anticamente tributato dalla Roma Imperiale proprio alla professione del cuoco.

Uno dei premiati con il Collare Collegium Cocorum è stato Pino Zizzi, docente presso l'Istituto Marco Polo di Genova e presidente provinciale di Genova della Fic. Con oltre 25 anni di esperienza nella formazione professionale, Zizzi è considerato uno dei punti di riferimento per i giovani chef a Genova e in provincia. Premio anche per Angelo Matassa, chef executive di Msc Crociere. Originario della Sicilia, ma con solide radici genovesi, Matassa coordina la cucina del Self Ponte8 e del Ristorante La Prua alle Torri Msc di San Benigno, quartier generale della famosa 'Cruise Company'.

Da Savona, invece, Katiuscia Giuria ha ricevuto l'onorificenza per il suo impegno come chef e docente di cucina presso l'Istituto Giancardi Galilei Aicardi di Alassio. Luca Rossanino, chef dell'Hotel Boncardo di Finale Ligure, è stato premiato per la sua lunga esperienza nel settore culinario e per aver contribuito alla promozione della cucina ligure nel mondo. Infine, Giorgio Brignone ha ricevuto l'onorificenza per il suo impegno e la sua passione nell'arte culinaria. Dopo anni di esperienza come ristoratore, Brignone lavora oggi presso il ristorante Concaverde di Savona.

La serata è stata un'importante occasione per celebrare l'impegno e il talento di questi professionisti della cucina, che con la loro creatività e dedizione contribuiscono a mantenere alto il prestigio della cucina italiana in tutto il mondo. L'onorificenza conferita attraverso i Collari Collegium Cocorum rappresenta un riconoscimento meritato e un incentivo a continuare in un percorso di eccellenza.