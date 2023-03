Crozza sul dissalatore: "Acqua negli ex tubi del petrolio? Meglio non bere i primi bicchieri"

L'idea del dissalatore a Genova finisce nel mirino di Maurizio Crozza: nella sua ultima puntata di "Fratelli di Crozza", in onda su Nove, il comico genovese non si è lasciato scappare il dibattito di queste settimane sul progetto del sindaco Marco Bucci per tentare di risolvere il problema della siccità nel nord Italia.

Soprattutto, Crozza si è soffermato su un particolare: il primo cittadino aveva parlato della possibilità di distribuire l'acqua - una volta resa dolce - sfruttando una tubatura non più utilizzata al porto petroli.

Dopo aver iniziato a parlare del problema siccità, il comico arriva al capoluogo ligure, naturalmente a modo sud: "Grande il sindaco Bucci, vuole mettere un dissalatore a Genova, cioè togliere il sale dal mare e poi pompare l'acqua dolce in tutto il nord con i tubi esistenti che portavano il petrolio". Risate in studio e Crozza rincara la dose: "I primi bicchieri è meglio non berli perché poi rischi di avere l'alito che sa un po' di suv. Però l'idea è geniale, a Dubai e in Israele i dissalatori ci sono già e funzionano. Certo, il problema della siccità in pianura Padana sarebbe risolto. Esisterebbe un piccolo problemino, l'Onu denuncia l'aumento della salamoia tossica frutto dei dissalatori. Comunque si muova, l'uomo genera un casino mostruoso. Per ogni litro di acqua dolce prodotto, il dissalatore crea 1,5 litri di salamoia tossica. Cioè di acqua iper salata. Dove finisce la salamoia tossica? Generalmente nel mare, che quindi diventerebbe sempre più salato".

Crozza torna sull'idea di Bucci: "Buona idea, ma l'idea di trasformare il mar Ligure nel mar Morto non mi sembra così lungimirante. Avere però le acciughe vive già sotto sale sarebbe una figata. Ma se mi tuffo mi va la pressione a 780".

Del problema della salamoia, con i dati dell'Onu, se ne era discusso anche martedì scorso in consiglio comunale, con un intervento di Valter Pilloni (Vince Genova). L'assessore all'Ambiente Matteo Campora aveva replicato che "si studierà un progetto che possa affrontare nel modo giusto la questione degli scarti".