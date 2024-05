Angoli di Genova in una serie Netflix, che parla di Marsiglia

Il Matitone come elemento rivelatore. Avete visto Crooks? La serie tv tedesca disponibile su Netflix racconta una storia criminale, un intreccio cupo e drammatico che si snoda principalmente tra Vienna, Berlino e Marsiglia, in cui però la Liguria (che compare anche come tale in alcuni passaggi a ponente) è protagonista sotto mentite spoglie.

Era risaputo, certo, ma scegliendo la serie un po' a caso non era detto che l'ignaro telespettatore ne fosse a conoscenza. In una delle scene della parte finale, però, la carrellata è abbastanza inequivocabile, emerge proprio la sagoma del Matitone, dettaglio rivelatore per chi, ignaro di tutto, aveva però cominciato a nutrire qualche dubbio sulle similitudini tra Genova e Marsiglia. Sì, perché in realtà parte delle scene che riguardano la città francese sono state in realtà girate proprio dalle nostre parti.

Diverse le location scelte: Begato,via Lomellini, l'hotelle Bellevue, ponte Doria, la zona dell'aeroporto e della Marina di Sestri Ponente, il Porto Petroli di Multedo e anche il Porto Antico e i sotterranei del Rio Carbonara. Scene girate anche fuori città tra Sestri Levante, l'hotel dei Castelli, Villa Domus, Finale Ligure, Noli, Spotorno e Borgio Verezzi. Se non l'avete ancora vista, guardatela e divertitevi a scoprire gli angoli della nostra città nascosti nella Marsiglia della serie tv. Per chi l'avesse invece vista senza accorgersi di nulla può essere l'occasione per riguardarla con un occhio più attento.

