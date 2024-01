Pinqua Pra'-Palmaro, il cronoprogramma dei nuovi interventi

Abbiamo parlato qualche giorno fa delle modifiche al progetto Pinqua su Pra' e Palmaro: non essendo possibile, per una questione di tempistiche, inserire l'estensione del parco Dapelo tra i lavori del Pnrr, i fondi (7 milioni di euro) saranno reinvestiti sul territorio per nuovi interventi e integrazioni di quelli già previsti. Ma qual è il cronoprogramma?

I tempi di queste nuove opere sono stati affrontati in consiglio municipale, con la risposta dell'assessore ai Lavori Pubblici Davide Siviero all'interrogazione di Matteo Frulio (Pd), che ha parlato di una mancata condivisione della progettazione: in ogni caso, attualmente sono in corso i lavori presso il campetto di via Porrata, entro marzo saranno completate le gradinate e successivamente si passerà alla risistemazione dei vialetti interni al parco. La fine prevista è entro giugno 2024.

Per quanto riguarda villa De Mari, attualmente sono in corso i lavori sul corpo storico ed è in corso di avvio la seconda fase di progettazione degli interventi sui prospetti, il portale di ingresso e i vialetti interni. Si conta di finire entro il 2025.

Infine il centro storico: lato ponente, in via Nostra Signora dell'Assunta, il fine lavori è previsto entro questa settimana, ed entro la prossima inizieranno quelli relativi alla zona del cimitero di Pra'. In piazza Palmaro, infine, termineranno entro aprile 2024. Sono in corso di progettazione gli interventi restanti e a Ca' Nuova l'inizio dei lavori del parco urbano avverrà entro febbraio (durata prevista 15 mesi).

Il dettaglio dei nuovi lavori e degli stanziamenti previsti si trova a questo link.