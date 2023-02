Una vita tra volontariato, meteorologia e pubblica amministrazione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di GenovaToday

Gianluca Braghi ha 34 anni e vive a Crocefieschi da quando è un bambino. Oltre alla sua attività lavorativa presso un'azienda della Valle Scrivia lo vediamo quotidianamente impegnato in molteplici attività e oggi andiamo a scoprire quali.

A quale età ti sei avvicinato al mondo del volontariato? Sono impegnato nelle attività di volontariato fin dalla giovane età. A 15 anni ho iniziato a prestare servizio nella locale pubblica assistenza e in seguito, all'età di 20, mi sono avvicinato al settore della protezione civile e dell'antincendio boschivo iscrivendomi nella squadra di Montoggio. Da novembre 2022 infine sono avvicinato anche al mondo della meteorologia presso una associazione di cultura meteorologica.

A quale età ti sei invece avvicinato al mondo della pubblica amministrazione? La mia entrata risale all'anno 2019, all'età di 30 anni, quando mi fu avanzata la proposta di candidarmi nel Comune di Crocefieschi all'interno della lista risultata la vincitrice. Poco tempo dopo abbiamo vissuto le dimissioni del sindaco e conseguentemente un periodo di commissariamento prefettizio fino alle successive elezioni di settembre 2020 in cui abbiamo ripresentato la lista con un candidato sindaco differente. Da li posso dire di aver iniziato il mio percorso all'interno della pubblica amministrazione in qualità di consigliere. Da qualche mese a questa parte sono anche entrato a dare il mio supporto all'interno di Anci Liguria, ovvero l'Associazione che raggruppa tutti i comuni Liguri.

Quali deleghe ricopri all'interno del Comune di Crocefieschi e all'interno di quali commissioni collabori con Anci Liguria? All'interno del Comune ricopro le deleghe alla protezione civile e alla comunicazione istituzionale dell'ente mentre in Anci sono membro delle 4 commissioni tematiche protezione civile, sicurezza-legalità-polizia locale, acqua-ambiente-rifiuti, digitale.

Nel mondo dell'associazionismo dove presti servizio? Attualmente risulto all'interno di Meteoval-il meteo in Valle Scrivia dove ricopro l'incarico di presidente e direttore. L'associazione ha lo scopo di fornire dettagliate informazioni sugli eventi meteo della nostra vallata e di collaborare con Arpal mediante la piattaforma MeteoGram. Nell'ambito della protezione civile e dell'antincendio boschivo presto servizio presso la VABPC Montoggio e nel settore sanitario invece svolgo servizio come autista-soccorritore sia in ambulanza sia in automedica presso la croce d'oro di Sampierdarena e la croce verde di Pontedecimo.

Nell'ambito amministrativo ti potremmo vedere un domani come candidato presso enti tipo Città metropolitana o Regione? Sicuramente ad oggi è prematuro sbilanciarmi in tali affermazioni in quanto le elezioni di entrambi gli enti citati non sono programmate in tempi vicini. Si vedrà e si valuterà a tempo debito. Sicuramente a ora posso affermare che la mia motivazione a lavorare per il territorio e per la cittadinanza è molto alta.