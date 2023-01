La Croce Rossa Italiana di Genova cerca "baby-volontari"

"Baby volontari cercasi". L a Croce Rossa Italiana, anche nella sua diramazione genovese, ha avviato il Progetto 8-13, un cammino per muovere i primi passi all'interno dell'associazione ed entrare nel mondo del volontariato. "Possono partecipare tutti i bambini e le bambine che abbiano compiuto gli 8 anni di età", spiega a GenovaToday Niccolò Zunino, coordinatore Attività per i giovani.

Attraverso il Progetto 8-13, la Croce Rossa Italiana promuove esperienze educative rivolte ai giovani tra gli 8 e i 13 anni, offrendogli l’occasione di conoscere l’associazione, scoprire i suoi numerosi ambiti d’intervento sul territorio e apprendere i valori umanitari che ne guidano l’azione.

I giovani iscritti al Progetto 8-13 si mettono in gioco come piccoli “aspiranti volontari” della Croce Rossa Italiana, sebbene potranno scegliere di diventare a tutti gli effetti Volontari Soci soltanto al compimento dei 14 anni di età.

"Le attività del Progetto 8-13 sono finalizzate a promuovere lo sviluppo delle funzioni cognitive come ad esempoio la capacità di problem solving, delle funzioni affettive e relazionali e, in particolar modo, della creatività - continua Zunino - per trasformare le conoscenze in competenze e favorire lo sviluppo della consapevolezza del sé, l’attuazione di comportamenti adeguati e la presa di coscienza delle proprie capacità".

La Croce Rossa Italiana si impegna infatti a supportare attivamente lo sviluppo del giovane come agente di cambiamento, promuovendo un modello di cittadinanza attiva affinché le nuove generazioni diventino protagoniste nella costruzione di società più sostenibili e inclusive.

Nell’ambito del Progetto organizzato dal Comitato di Genova, verranno organizzate sette attività, comprese nel periodo gennaio-luglio, una per ogni ultimo sabato di questi sette mesi. Per le iscrizioni si può consultare il sito della Croce Rossa.